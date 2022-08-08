Микроавтобус и две фуры столкнулись в Нижегородской области: двое пассажиров травмированы

ДТП произошло на обходе Кстова в первом часу дня.
Фото: принтскрин видео.
Две фуры и и микроавтобус столкнулись в Нижегородской области днем 8 августа, об этом сообщил ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.
Авария произошла в 12:10 на седьмом километре обхода города Кстово.
- Водитель «Скании» не выдержал безопасную дистанцию до автомашины «Форд Транзит». В результате столкновения «Форд Транзит» произвел наезд на большегруз «Вольво». В «Форде» двое человек пострадали, - добавили в ведомстве.
После столкновения с одной фурой микроавтобус отбросило на другую. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.
Двое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.
Как видно по кадрам, сильнее всего поврежден микроавтобус, у него разбита вся правая сторона. У «Скании» разбито стекло, повреждена левая часть кабины. Другая фура стоит поперек дороги, словно от удара ее развернуло. Движение на участке осложнено, но не парализовано.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства этого ДТП. Уточняется количество пассажиров, находившихся в микроавтобусе, а также информация о пострадавших — их количество, пол, возраст, полученные травмы, наличие или отсутствие показаний для лечения в стационаре.
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