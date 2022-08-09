«Меня убивают»: Загадочные подробности появились в деле о гибели женщины, выпавшей из окна в Дзержинске

Одного из пьяных сожителей пришлось задержать. ФОТО: Дзержинское телевидение

Все более странные и необъяснимые подробности всплывают в деле о гибели жительницы Дзержинска, выпавшей из окна в пятницу, 5 августа. Сразу после происшествия на месте объявились два ее сожителя, которые поделились своими версиями случившегося.

Напомним, женщина погибла в результате падения из окна третьего этажа в Дзержинске Нижегородской области. По предварительным данным, происшествие случилось по адресу: улица Терешковой, дом 8. Женщина скончалась от полученных травм.

Как сообщает Дзержинское телевидение, сразу после ее гибели на место происшествия прибежал пьяный мужчина, который рассказал, что является ее сожителем. По ее словам, в тот день они ругались через дверь. Почему она заперлась и как потом выпала из окна, он объяснить не смог. Однако пока его допрашивали, к полицейским прибежал другой мужчина, который уверял, что сожителем погибшей был именно он. Правда, при этом назвал совершенно другое имя женщины.

- Мы с ней познакомились в мае, и с тех пор она жила у меня, - рассказал он журналистам. – В тот день мы были вместе, но потом повздорили, и она ушла. А перед смертью слышу ее крик «Меня убивают» - и хлопок. И все. Сам я в этот момент был на первом этаже. Куда я побегу?

Сейчас в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи. Кто из мужчин на самом деле является сожителем погибшей, тоже предстоит выяснить.

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