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Происшествия5 августа 2022 18:10

Женщина скончалась, выпав из окна третьего этажа в Дзержинске

Трагедия случилась на улице Терешковой
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Женщина скончалась, выпав из окна третьего этажа в Дзержинске. Фото: "Дзержинское Телевидение"

Женщина скончалась, выпав из окна третьего этажа в Дзержинске. Фото: "Дзержинское Телевидение"

Женщина погибла в результате падения из окна третьего этажа в Дзержинске Нижегородской области сегодня, 5 августа. Об этом сообщили в группе "Дзержинского Телевидения".

По предварительным данным, происшествие случилось по адресу: улица Терешковой, дом 8. Женщина скончалась от полученных травм.

Обстоятельства её смерти устанавливаются. Официальных данных о причинах трагедии пока нет.

Судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия, к пятиэтажке, из окна которой выпала женщина, прибыли медики и сотрудники полиции. На одной из фотографий полицейский удерживает мужчину, руки которого сцеплены наручниками за спиной.