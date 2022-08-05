Женщина скончалась, выпав из окна третьего этажа в Дзержинске. Фото: "Дзержинское Телевидение"

Женщина погибла в результате падения из окна третьего этажа в Дзержинске Нижегородской области сегодня, 5 августа. Об этом сообщили в группе "Дзержинского Телевидения".

По предварительным данным, происшествие случилось по адресу: улица Терешковой, дом 8. Женщина скончалась от полученных травм.

Обстоятельства её смерти устанавливаются. Официальных данных о причинах трагедии пока нет.

Судя по фотографиям, опубликованным с места происшествия, к пятиэтажке, из окна которой выпала женщина, прибыли медики и сотрудники полиции. На одной из фотографий полицейский удерживает мужчину, руки которого сцеплены наручниками за спиной.