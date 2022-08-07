Свыше 30 тысяч человек посетили фестиваль «Да, шеф» 6 августа

Свыше 30 человек посетили фестиваль «Да, шеф» 6 августа. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 30 тысяч человек посетили фестиваль «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Много интересного: и мастер-классы, и развлекательная программа для детей и взрослых. В общем, всех приглашаю, будет очень интересно! – накануне обратился глава города к нижегородцам.

Начался праздник с костюмированного парада. И к нему нижегородцы подошли со всей фантазией – кто нарядился спагетти, кто бананом, кто креветками. Это оценили и организаторы.

- Мы с большим удовольствием и большим сердцем приезжаем всегда в Нижний Новгород. Нам всё нравится, а особенно люди! Я часто повторяю, что без вас этот праздник был бы невозможен. Вы - наш стимул делать больше и лучше, придумывать новое, удивлять вас, - отметил Константин Ивлев.