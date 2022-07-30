Футболисты «Пари НН» встретились с 14-летним подростком, на которого из-за длинных рыжих волос напала пьяная толпа. ФОТО: Пари-НН

Футболисты нижегородского клуба «Пари НН» встретились с 14-летним подростком, на которого на днях из-за длинных рыжих волос напала пьяная толпа. Нападавшие назвали себя футбольными фанатами.

Напомним, эта история прогремела на всю Нижегородскую область неделю назад. Подвыпившая компания из пяти мужчин остановила 14-летнего паренька, идущего домой из магазина с сахаром в руках. Обратив внимание на его длинные рыжие волосы, они начали его оскорблять, а потом и вовсе бросили на землю. Все издевательства они снимали на видео, которое потом выложили в своем телеграм-канале.

Поступок мужчин вызвал нешуточный резонанс. В отношении главного нападавшего было возбуждено уголовное дело, после чего ему и его родителям пришлось извиниться перед избитым подростком. Споры вокруг этого происшествия не утихают до сих пор. И вот теперь привлекли внимание нижегородских футболистов.

- Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» пригласил на стадион четырнадцатилетнего Дмитрия, который недавно подвергся нападению хулиганов в нашем городе, - рассказали в клубе. - Из-за нарушителей закона, назвавших себя футбольными фанатами, у Дмитрия, его семьи, да и у всех вокруг может сложиться неверное представление о болельщиках и о фанатах.

Генеральный директор клуба лично провел экскурсию по стадиону для подростка. Также ему вручили абонементы, подарки и пригласили на ближайшие матчи.

– Если честно, я был приятно удивлен приглашением футбольного клуба, – поделился впечатлениями Дмитрий. – Стадион очень впечатлил, экскурсия понравилась. В футбольном клубе встретили очень тепло, рассказали о болельщиках, фанатах клуба. Понимаю, что хулиганы не имеют к ним отношения. Я впервые сегодня побывал на стадионе, но планирую ходить на футбольные матчи.

Удалось Дмитрию пообщаться и с футболистами клуба. На встречу с ним пришли Тимур Сулейманов и Никита Каккоев.