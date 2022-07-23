Пьяная толпа напала на 14-летнего парня в Нижнем Новгороде из-за его внешнего вида Фото: СОЦСЕТИ

Нижний Новгород всколыхнула крайне неприятная история, произошедшая вечером 22 июля в одном из дворов города. Подвыпившая компания из примерно пяти мужчин остановила 14-летнего паренька, идущего домой из магазина с сахаром в руках. Как выяснилось в ходе разговора пьяных людей и напуганного ребёнка, за сахаром мальчика отправила мама. Дальнейшие издевательства над ним молодые люди сняли на камеру и выложили в свой Telegram-канал с почти 5 тысячами подписчиков.

По всей видимости, компанию смутил внешний вид подростка, а именно его длинные рыжие волосы. Они задали ребёнку несколько вопросов о политике, но когда разговор зашёл в тупик, самый активный нападавший Иван Т. оскорбил подростка и силой бросил об землю. Кто-то из остальных участников потасовки вкрадчиво высказался против избиений, но дальше слов дело не зашло. Компания дружно посмеялась и прибрала к рукам выпавшие из кармана мальчика беспроводные наушники, когда тот в ужасе убегал.

Хулиганы не стали догонять ребёнка. Довольные собой они свернули в соседний двор допивать своё пиво. Главный нападавший поинтересовался, точно ли произошедшее удалось снять на видео. Затем запись обрывается.

Иван Т. лично опубликовал ролик в Telegram-канале, ожидая одобрения подписчиков, но получил абсолютно обратный отклик. За исключением некоторых троллей, пользователи заступились за ребёнка и всячески освистали "героев". Кроме того, во многих других группах в социальных сетях люди всерьёз обеспокоились произошедшим: кто-то умудрился найти адрес проживания Ивана Т., которого теперь некоторые желают проучить тем же способом, который Иван избрал для разговора с подростком. И это малая доля той травли, которая разразилась в отношении агрессора.

К слову, сам Иван записал ряд голосовых сообщений, в которых продолжает отстаивать свою позицию и угрожает всем, кто недоволен его выходкой. Своё распитие алкоголя на улице он оправдывает тем, что в среде футбольных фанатов так принято. Более того, каждого желающего поспорить о морали он призывает связаться с ним и встретиться лицом к лицу.

В ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений.

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося.

– Прокуратурой устанавливаются все обстоятельства инцидента и будет дана оценка принятому правоохранительными органами процессуальному решению, – прокомментировали в ведомстве. – По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В заключение добавим, что кто-то из пользователей Сети даже предложил всем желающим "скинуться" подростку на новые наушники.

"КП – Нижний Новгород" продолжит следить за развитием событий.