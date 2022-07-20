Девятиэтажка горит в Нижнем Новгороде: Идет эвакуация людей Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар начался вечером 20 июля в девятиэтажном доме на улице Баха в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Сейчас на место происшествия уже прибыли спасатели. Идет эвакуация людей.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:39 20 июля, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В данный момент там горят балконы на восьмом и девятом этажах. Существует угроза перехода огня на другие балконы и внутрь квартир.

По данным МЧС, на месте ЧП сейчас работают 10 единиц техники и 38 человек личного состава.

- В подъезде сильное задымление, - рассказали в МЧС. – С помощью средств для спасения идет эвакуация людей.

Напомним, два дня назад мы писали о взрыве в пятиэтажном доме на улице Баумана в Нижнем Новгороде. К счастью. тогда никто не погиб и не пострадал. Как выяснилось впоследствии, взрыв произошел вскоре после распыления средства от насекомых.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Пожар в девятиэтажном доме на улице Баха потушили в 18:36. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 12 человек, включая троих детей.