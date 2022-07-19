В пятиэтажке на улице Баумана в Нижнем Новгороде произошел взрыв. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечер 18 февраля выдался крайне беспокойным для жителей дома № 50 по улице Баумана в Нижнем Новгороде – здесь в пятиэтажном доме произошел взрыв. Информацию о ЧП уже подтвердили в региональном ГУ МЧС.

- В 21:20 18 февраля поступило сообщение о ЧП в квартире многоквартирного жилого дома на улице Баумана, - говорится в сообщении. – По предварительным данным, здесь произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки. Также были разрушены стекла оконных проемов. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

По данным спасателей, из здания были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей. Все они являются жильцами третьего и четвертого подъездов.

Только чудом никто не погиб. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Тем временем на место происшествия уже выехал глава администрации Ленинского района Нижнего Новгорода. Он встретился с эвакуированными жителями.

- По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, - рассказал в своем телеграмм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Также с жителями пострадавших подъездов уже встретился глава Ленинского района Александр Кулагин. Дал поручение оказать необходимую помощь.

Отправился на место ЧП и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, на место выезжали две бригады центра медицины катастроф и бригада скорой помощи. Однако их помощь не потребовалась.

Произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Нет ни пострадавших, ни погибших, - отметил министр. - Пообщался с жильцами дома. В пунктах временного пребывания никто из жильцов квартир, где произошёл хлопок, не нуждается.

Медицинские бригады и социальная служба убыли к местам постоянной дислокации.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.