Родильный дом ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40».

На базе нашего учреждения мы готовы представить возможность получить комплексную услугу для женского и детского здоровья, которая охватывает все медицинские этапы появления на свет здорового малыша - ведение беременности, родовспоможение, патронаж детей до 1 года.

Наблюдение за нашими пациентами начинается на этапе внутриутробного развития, когда беременная женщина встает на учет по беременности и родам в нашей женской консультации, которая обслуживает женское население всего Автозаводского района. Будущие мамочки проходят у нас комплексное обследование, согласно утвержденным порядкам стандартам, проводятся индивидуальные дородовые консультации врача-акушера-гинеколога. С наступлением родовой деятельности будущую маму направляют в Областной перинатальный центр, который представляет собой крупный медицинский комплекс. В народе его называют «роддом №7».

Кроме беременных и рожениц Автозаводского района в Областной перинатальный центр направляются пациентки группы высокого перинатального риска из 26 районов Нижегородской области и всех районов города Нижнего Новгорода. В нашей клинике доступен широкий спектр диагностики, по индивидуальным медицинским показаниям также женщину консультируют другие врачи больницы — кардиологи, отоларингологи, эндокринологи, хирурги и так далее. Введена техника органосохраняющих операций при врастании плаценты, которые позволили сохранить репродуктивную функцию 95 % родоразрешенных женщин с вышеуказанной патологией. Созданы все условия для преждевременно родившихся малышей с экстремально низким весом (менее одного килограмма) в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Отделение реанимации новорожденных, также как и отделение реанимации для женщин оснащены самой современной аппаратурой, для обезболивания используется эпидуральная и спинальная анестезия, в операционном блоке областного перинатального центра проводят все виды акушерских операций, при необходимости привлекая смежных специалистов клиники, при сопутствующих патологиях и по медицинским показаниям есть возможность долечивания рожениц в многопрофильном стационаре на территории ГБУЗ НО «ГКБ № 40».Открыты четырнадцать индивидуальных боксов с возможностью партнерских родов. Так же есть боксы с повышенной комфортностью с отдельной душевой и джакузи.

В послеродовом периоде у нас проводят все необходимые диагностические и лечебные процедуры для матери и ребенка, согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. Благодаря тому, что в наше объединение входит детская поликлиника, нами организован дальнейший патронаж новорожденных, в том числе по индивидуальным программам.

Мы желаем Вам запомнить это время: ожидания, родов – как самое чудесное в Вашей жизни. Время, когда Вы подарили жизнь!

Ждем вас - счастье рождается у нас!

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ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

г. Нижний Новгород, Ул. Героя Смирнова, д. 71

Тел. регистратуры: 217-63-43

Тел. платных услуг: +7-951-911-70-76

Официальный сайт: http://www.nngkb40.ru

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