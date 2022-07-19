Травматологическое отделение ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40».
Многие называют это чудом! Мы называем это нашей работой! В травматологическом отделении ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» оказывается экстренная, плановая и консультативная медицинская помощь пациентам с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы. Командой профессионалов клиники выполняются самые сложные оперативные вмешательства при сочетанных травмах, что позволяет в дальнейшем пациенту вернуться к полноценной жизни.
Врачами травматологами-ортопедами выполняются:
- основные виды современного остеосинтеза переломов;
- традиционные методы оперативного лечения переломов с применением аппаратов внешней фиксации;
- реконструктивные операции при патологии стоп;
- малоинвазивные артроскопические оперативные вмешательства на коленном и плечевом суставах;
- лекарственные блокады при острых воспалительных заболеваниях мягких тканей;
- эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в рамках высокотехнологичной медицинской помощи;
- ревизионное эндопротезирование суставов.
- протез синовиальной жидкости при артрозах (внутрисуставное введение гиалуроновойкислоты)
Ежегодно в отделении проходит лечение около 1500 пациентов, выполняется более 900 операций.
Сотрудники отделения постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, в том числе и в зарубежных клиниках, участвуют в научно-практических конференциях, публикуются в отечественных и зарубежных медицинских изданиях.
Операционные травматологического отделения оснащены самым современным медицинским оборудованием. В отделении созданы все необходимые комфортные условия для пребывания пациентов.
Уникальное соединение мировых новейших технологий, лучших достижений отечественной травматологии и высокого мастерства врачей-травматологов позволяет проводить травматологические и ортопедические операции на уровне мировых стандартов, что приводит к быстрому восстановлению пациентов, сокращает сроки лечения и реабилитации.
КОНТАКТЫ:
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»
г. Нижний Новгород, Ул. Героя Смирнова, д. 71
Тел. регистратуры: 217-63-43
Тел. платных услуг: +7-951-911-70-76
Официальный сайт: http://www.nngkb40.ru
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/nngkb40
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА