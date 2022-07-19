Травматологическое отделение ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40».

Многие называют это чудом! Мы называем это нашей работой! В травматологическом отделении ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» оказывается экстренная, плановая и консультативная медицинская помощь пациентам с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы. Командой профессионалов клиники выполняются самые сложные оперативные вмешательства при сочетанных травмах, что позволяет в дальнейшем пациенту вернуться к полноценной жизни.

Врачами травматологами-ортопедами выполняются:

- основные виды современного остеосинтеза переломов;

- традиционные методы оперативного лечения переломов с применением аппаратов внешней фиксации;

- реконструктивные операции при патологии стоп;

- малоинвазивные артроскопические оперативные вмешательства на коленном и плечевом суставах;

- лекарственные блокады при острых воспалительных заболеваниях мягких тканей;

- эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов в рамках высокотехнологичной медицинской помощи;

- ревизионное эндопротезирование суставов.

- протез синовиальной жидкости при артрозах (внутрисуставное введение гиалуроновойкислоты)

Ежегодно в отделении проходит лечение около 1500 пациентов, выполняется более 900 операций.

Сотрудники отделения постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, в том числе и в зарубежных клиниках, участвуют в научно-практических конференциях, публикуются в отечественных и зарубежных медицинских изданиях.

Операционные травматологического отделения оснащены самым современным медицинским оборудованием. В отделении созданы все необходимые комфортные условия для пребывания пациентов.

Уникальное соединение мировых новейших технологий, лучших достижений отечественной травматологии и высокого мастерства врачей-травматологов позволяет проводить травматологические и ортопедические операции на уровне мировых стандартов, что приводит к быстрому восстановлению пациентов, сокращает сроки лечения и реабилитации.

КОНТАКТЫ:

ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

г. Нижний Новгород, Ул. Героя Смирнова, д. 71

Тел. регистратуры: 217-63-43

Тел. платных услуг: +7-951-911-70-76

Официальный сайт: http://www.nngkb40.ru

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА