Татьяна Панова, заведующая Областным перинатальным центром ГБУЗ НО «ГКБ № 40».

Панова Татьяна Вадимовна знакома многим жителям Нижнего Новгорода, как первоклассный акушер-гинеколог, которая помогла появиться на свет тысячам нижегородцев. Она не только высококвалифицированный врач-акушер-гинеколог заведующий Областным перинатальным центром ГБУЗ НО «ГКБ № 40» имеющий высшую категорию, научную степень кандидата медицинских наук, но и человек с большой душой и чутким сердцем, работа – это ее призванье. Благодаря таким человеческим качествам женщинам - будущим мамам, в любой ситуации комфортно и надежно с Татьяной Вадимовной.

Панова Татьяна Вадимовна обладает большим объемом современных медицинских знаний и специальных навыков, успешно руководит Областным перинатальным центром, проводит лечение и родоразрешение беременных с самой тяжелой акушерской и соматической патологией. Владеет техникой всех акушерских и гинекологических операций, применяемых в родильном доме. Эффективно ведет роды с рубцом на матке и роды в тазовом предлежании. В 2014 году внедрила в практику работы Областного перинатального центра технику органосохраняющих операций при врастании плаценты, которые позволили сохранить репродуктивную функцию 95 % родоразрешенных женщин с вышеуказанной патологией. Принимает активное участие в оказании экстренной помощи. Постоянно совершенствует свое мастерство и обучает молодых специалистов. Постоянно работает над повышением деловой квалификации, изучает литературу, посещает общества акушеров-гинекологов, выступает на научно-практических конференциях с докладами. Анализирует свою работу и работу Областного перинатального центра, систематизирует результаты. Занимается научной работой. Имеет 34 научных печатных статьи, 2 учебника по акушерству и гинекологии на английском языке для иностранных студентов.

Известный российский телеведущий Владимир Познер специально в 2021г. приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с Татьяной Пановой.

Любима пациентами, пользуется заслуженным уважением и авторитетом у коллег. Является лауреатом Первой Премии «Голосуем сердцем» в номинации «Лучший акушер-гинеколог», имеет награды и благодарности от Министерства Здравоохранения Нижегородской области и Правительства Нижегородской области, Ректора НижГМА (ныне ПИМУ) и Нижегородской Епархии.

Кроме того, Панова Татьяна является автором нескольких популярных книг: «Другие облака», «Любить жизнь», «Рождение космоса: исповедь акушера». Последнее – сборник случаев из медицинской практики.

Известный российский телеведущий Владимир Познер специально в 2021г. приезжал в Нижний Новгород, чтобы познакомиться с Татьяной Пановой и взять у нее интервью.

Татьяна Вадимовна не только врач с золотыми руками, но так же и доктор с большим сердцем.

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ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»

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