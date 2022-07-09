Жители Сарова наблюдали смерч на улицах города 8 июля Фото: СОЦСЕТИ

В сети появилось видео, снятое на улицах ЗАТО Саров в Нижегородской области вчера, 8 июля. Автору записи удалось заснять смерч – достаточно редкое природное явление, особенно для наших широт. Вихрь был хоть и не слишком большой, но заметный. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ".

Настоящий смерч прошёл прямо у края проезжей части, в основном поднимая в воздух пыль и песок. Он тонкой ниточкой тянулся от земли куда-то высоко в небо. Очевидно, угрозы он не представлял, а в конце видео смерч и вовсе "растворился", когда сквозь него невозмутимо проехал мотоциклист.

– Пришёл дороги пропылесосить, – пошутили пользователи Telegram.

Какой бы силы ни был этот смерч, снятое на видео необычное явление всё же завораживает.

Напомним, ранее мы рассказывали: такой же смерч, как в Чувашии, возможен этим летом и в Нижнем Новгороде.

– Конечно, у нас могут быть смерчи этим летом. Особенно такие явления бывают после интенсивного прогрева, долгого зноя, на смену которому подходит холодный атмосферный фронт. Контрасты температур в слоях атмосферы возникают сумасшедшие. Это всё приводит к большим тропическим облакам, кинетическая энергия в которых сумасшедшая. Такие условия способствуют выталкиванию "верёвочки" смерча, – рассказала "КП-Нижний Новгород" руководитель отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.

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