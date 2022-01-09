Два бенгальских тигрёнка родились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Тигрица Вега с котятами в вольере. Фото: Ольга Туркина

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» очередное пополнение: там перед Новым годом родились два бенгальских тигрёнка. Малыши появились на свет в семействе бенгальских тигров Барсика и Веги.

- На самом деле, он очень ласковый, и в семейной жизни заботливый и любящий супруг, - рассказала телекомпании ННТВ заведующая секцией «Хищники» зоопарка «Лимпопо» Анна Непиющая.

Сейчас тигрята чувствуют себя хорошо и уже появляются на публике, так что посетители могут воочию полюбоваться на маленьких хищников.

У папы малышей – тигра с кошачьей кличкой Барсик – не самая простая судьба. Он попал в «Лимпопо» от человека, который завел его как домашнего питомца в небольшом вольере, но в итоге не смог содержать. Так тигр оказался в зоопарке. Его избранница – тигрица Вега – переехала в «Лимпопо» в июне 2021 года. Раньше она была звездой казанского цирка, где выступала перед зрителями на протяжении шести лет. В пандемию, как и у других организаций, у цирка начались трудности, поэтому животных начали продавать. Вега окончила свою карьеру и оказалась в нижегородском зоопарке.

Вега – белая тигрица, а Барсик – традиционного рыжего окраса, он старше своей возлюбленной примерно на четыре года. Котята, которые родились у пары, окрасом пошли в отца. Это первое потомство, которое принесла Вега: она лишь недавно достигла половозрелого возраста. К слову, беременность у тигров длится 100-110 дней. Самка приносит 2-3 котят один раз в 2-4 года.