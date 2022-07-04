Решение урологических проблем в центре урологии и андрологии «Тонус».
Центр урологии и андрологии «Тонус» обеспечивает полный спектр специализированной помощи при любых заболеваниях мочеполовой системы – от высокоточной диагностики до эксклюзивных микрохирургических операций. Здесь ведут прием компетентные специалисты с многолетним стажем работы. Повышенная степень психологического комфорта и безболезненные методики обследования – все это вызывает доверие пациентов.Современная урологическая клиника предлагает весь комплекс медицинских услуг при любых заболеваниях мочеполовой системы мужчин, женщин и детей по лучшим мировым стандартам.
Диагностика в центре урологии и андрологии «Тонус»
Урология и андрология в клинике «Тонус» — это все известные на сегодняшний день диагностические исследования:
- МРТ 1,5 и 3 Тесла, мультиспиральная КТ, экспертное УЗИ;
- цифровой рентген, внутривенная урография, полицистография;
- биопсия, лабораторные исследования;
- цистоскопия, уретроскопия.
Пациентов консультируют опытные высококвалифицированные специалисты: урологи, андрологи, генетики, гинекологи, хирурги, онкологи.
Ультрасовременные методы лечения
В центре урологии и андрологии «Тонус» проводится и консервативное лечение, и операции любого уровня сложности.
Оперативная детская урология:
- удаление кист семенного канатика;
- оперативные вмешательства при водянке яичка, крипторхизме, варикоцеле, фимозе и др.
Лечение мочекаменной болезни:
- дистанционная ударно-волновая литотрипсия;
- трансуретральная контактная лазерная уретеролитотрипсия;
- цистолитотомия, цистолитотрипсия и др.
Трансуретральные вмешательства:
- плазменная и лазерная ТУР и биопсия новообразований мочевого пузыря, простаты;
- катетеризация и стентирование мочеточников;
- ультразвуковая и лазерная цистолитотрипсия и др.
Ретроградная интраренальная хирургия:
- ригидная и фиброуретеролитотрипсия и литоэкстракция;
- биопсия и лазерная абляция новообразований верхних мочевыводящих путей;
- стентирование и удаление стентов мочеточников и др.
Перкутанные вмешательства:
-перкутанная нефролитолапаксия и литотрипсия;
- чрезкожная пункционная нефростомия;
- эндопиелотомия и др.
Реконструктивно-пластические операции:
- у мужчин – циркумцизия, восстановление крайней плоти, стерилизация и др.;
- у женщин – кольпорафия, реконструкция тазового дна и др.;
- интимная пластика и др.
Малоинвазивные операции с использованием:
- эндоскопического оборудования (Olympus, Япония);
- гольмиевого лазера (Dornier, Германия);
- УЗ-литотриптора (Swiss LithoClast Master, Швейцария);
- фиброуретерореноскопа (SemiflexScope, США).
Операции проводятся под контролем УЗИ и рентгеновского наведения (С-дуга Shimadzu, Япония).
Мы также предлагаем современные операционные, палаты интенсивной терапии, собственную службу реанимации и круглосуточный стационар. При необходимости, после сложных хирургических вмешательств, пациент может оставаться в комфортабельной палате под чутким наблюдением высококвалифицированных специалистов.
Преимущества центра урологии и андрологии «Тонус»
1. Полное обследование, госпитализация и операция в день обращения.
2. Минимальные сроки пребывания в стационаре.
3. Современное оборудование ведущих мировых производителей.
4. Команда профессионалов, работающих для Вас 24/7 по передовым методикам и технологиям.
5. Индивидуальное сопровождение персональным менеджером.
КОНТАКТЫ
Адрес центра урологии и андрологии «Тонус»: ул. Большая Покровская, 62/5
Телефоны: 8 (953) 415-13-22, 8 (831) 411-13-13
https://tonuspremium.ru/centr-urologii-i-andrologii/
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА