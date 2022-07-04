Решение урологических проблем в центре урологии и андрологии «Тонус».

Центр урологии и андрологии «Тонус» обеспечивает полный спектр специализированной помощи при любых заболеваниях мочеполовой системы – от высокоточной диагностики до эксклюзивных микрохирургических операций. Здесь ведут прием компетентные специалисты с многолетним стажем работы. Повышенная степень психологического комфорта и безболезненные методики обследования – все это вызывает доверие пациентов.Современная урологическая клиника предлагает весь комплекс медицинских услуг при любых заболеваниях мочеполовой системы мужчин, женщин и детей по лучшим мировым стандартам.

Диагностика в центре урологии и андрологии «Тонус»

Урология и андрология в клинике «Тонус» — это все известные на сегодняшний день диагностические исследования:

- МРТ 1,5 и 3 Тесла, мультиспиральная КТ, экспертное УЗИ;

- цифровой рентген, внутривенная урография, полицистография;

- биопсия, лабораторные исследования;

- цистоскопия, уретроскопия.

Пациентов консультируют опытные высококвалифицированные специалисты: урологи, андрологи, генетики, гинекологи, хирурги, онкологи.

Ультрасовременные методы лечения

В центре урологии и андрологии «Тонус» проводится и консервативное лечение, и операции любого уровня сложности.

Оперативная детская урология:

- удаление кист семенного канатика;

- оперативные вмешательства при водянке яичка, крипторхизме, варикоцеле, фимозе и др.

Лечение мочекаменной болезни:

- дистанционная ударно-волновая литотрипсия;

- трансуретральная контактная лазерная уретеролитотрипсия;

- цистолитотомия, цистолитотрипсия и др.

Трансуретральные вмешательства:

- плазменная и лазерная ТУР и биопсия новообразований мочевого пузыря, простаты;

- катетеризация и стентирование мочеточников;

- ультразвуковая и лазерная цистолитотрипсия и др.

Ретроградная интраренальная хирургия:

- ригидная и фиброуретеролитотрипсия и литоэкстракция;

- биопсия и лазерная абляция новообразований верхних мочевыводящих путей;

- стентирование и удаление стентов мочеточников и др.

Перкутанные вмешательства:

-перкутанная нефролитолапаксия и литотрипсия;

- чрезкожная пункционная нефростомия;

- эндопиелотомия и др.

Реконструктивно-пластические операции:

- у мужчин – циркумцизия, восстановление крайней плоти, стерилизация и др.;

- у женщин – кольпорафия, реконструкция тазового дна и др.;

- интимная пластика и др.

Малоинвазивные операции с использованием:

- эндоскопического оборудования (Olympus, Япония);

- гольмиевого лазера (Dornier, Германия);

- УЗ-литотриптора (Swiss LithoClast Master, Швейцария);

- фиброуретерореноскопа (SemiflexScope, США).

Операции проводятся под контролем УЗИ и рентгеновского наведения (С-дуга Shimadzu, Япония).

Мы также предлагаем современные операционные, палаты интенсивной терапии, собственную службу реанимации и круглосуточный стационар. При необходимости, после сложных хирургических вмешательств, пациент может оставаться в комфортабельной палате под чутким наблюдением высококвалифицированных специалистов.

Преимущества центра урологии и андрологии «Тонус»

1. Полное обследование, госпитализация и операция в день обращения.

2. Минимальные сроки пребывания в стационаре.

3. Современное оборудование ведущих мировых производителей.

4. Команда профессионалов, работающих для Вас 24/7 по передовым методикам и технологиям.

5. Индивидуальное сопровождение персональным менеджером.

КОНТАКТЫ

Адрес центра урологии и андрологии «Тонус»: ул. Большая Покровская, 62/5

Телефоны: 8 (953) 415-13-22, 8 (831) 411-13-13

https://tonuspremium.ru/centr-urologii-i-andrologii/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА