Подвел урчащий живот: Голодного вора в Нижнем Новгороде поймали за обедом в квартире, которую он обокрал

Вор забрался в квартиру ночью, пока хозяйка с детьми спали, а глава семьи был на работе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курьезная криминальная история произошла на днях в Нижнем Новгороде: вор-домушник обокрал квартиру, но не успел уйти незамеченным из-за накатившего на него чувства голода. Злоумышленник решил отобедать на кухне и был задержан внезапно вернувшимся хозяином квартиры. В соседней комнате в это время мирно спала хозяйка с детьми.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, это произошло в одном из домов на бульваре Заречном. Как-то ночью 37-летний рецидивист забрался в подъезд и стал наугад открывать двери всех квартир. Такая тактика домушника может показаться слишком самонадеянной, но в тот раз она сработала: одна из дверей оказалась не заперта, и воришка без труда проник в жилище. К слову, в одной из комнат мирно спала хозяйка с двумя детьми – как выяснилось позже, дверь забыл закрыть сын, который вечером вернулся с тренировки.

Обследовав квартиру, злоумышленник стянул ноутбук, планшет и смартфон на общую сумму 50 тысяч рублей. Далее он прошел на кухню и решил устроить себе бизнес-ланч. Чувство голода и урчащий живот сыграли с рецидивистом злую шутку: пока он обедал, с ночной смены вернулся глава семейства, который и застукал голодного воришку за едой. Хозяин квартиры не растерялся и вызвал полицию, а непрошеного гостя удерживал до прибытия правоохранителей.

- Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел, им оказался 37-летний житель Автозаводского района, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Незадачливый голодный воришка во всем признался. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

К счастью, в этом случае злоумышленник не причинил вреда никому из жильцов квартиры – в отличие от прошлогоднего инцидента, произошедшего в одной из деревень Краснобаковского района. Там грабитель, забравшийся в дом, выстрелил из охотничьего ружья в неожиданно вернувшегося хозяина. К счастью, мужчина выжил.