Грабитель выстрелил из ружья в неожиданно вернувшегося хозяина дома под Нижним Новгородом

Обвиняемому грозит ответственность за 2 эпизода проникновения в чужие дома и еще по ряду уголовных статей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

52-летнего жителя Нижегородской области будут судить за совершение ряда преступлений на территории Краснобаковского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, злоумышленник является жителем Богородского района. Ранее суд наложил ему запрет на совершение определенных действий. В частности, обвиняемый не должен был покидать район проживания, не предупредив об этом контролирующие органы. В сентябре 2021 года мужчина нарушил запрет и уехал в Краснобаковский район, где собрал аж несколько уголовных статей.

- 1 сентября 2021 года мужчина незаконно проник в жилой дом бывшей сожительницы, расположенный в деревне Ядрово, где похитил продукты на сумму около 3 тысяч рублей, а также охотничье ружье. 5 сентября 2021 года он незаконно проник в другой дом деревни Ядрово, где был обнаружен хозяином жилища. В ходе ссоры обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в сторону 59-летнего мужчины, а затем скрылся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник забрался в другой дом и прятался там, но в тот же день сотрудники полиции нашли его и задержали. Вот что рассказали об этом случае в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- 5 сентября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в дом, расположенный в деревне Ядрово Краснобаковского района, проник неизвестный, который увидев хозяина жилища, выстрелил в его сторону из ружья, после чего скрылся. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили местонахождение злоумышленника, который укрылся в чужом доме. При задержании сопротивление он не оказал.

Ему грозит ответственность сразу по нескольким статьям: покушение на убийство, 2 эпизода незаконного проникновения в жилище, хищение оружия, кража и уклонение от административного надзора.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ожидает суда.