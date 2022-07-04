30 кубов с опасной жидкостью нашли в лесу под Дзержинском

Кубы бросили в 500 метрах от домов. Фото: "Подслушано Пыра".

Очередной экологический сюрр произошел под Дзержинском. Пока в Нижегородской области решаются важные экологические проблемы как, например, ликвидация объектов накопленного вреда, кто-то создает новые свалки опасных отходов. Так, жители поселка Пыра в конце прошлой недели обнаружили емкости с каким-то неизвестным химическим составом. Кубы были разбросаны совсем недалеко от жилых домов. Всего насчитали около 30 таких емкостей. Некоторые из них смяты, содержимое изливается наружу.

Из поврежденных емкостей жидкость изливается наружу. Фото: "Подслушано Пыра".

Люди осторожно проверяют содержимое палкой. Фото: "Подслушано Пыра".

Люди осторожно проверяют содержимое палкой. Неизвестная жидкость, находящаяся в емкостях, может быть опасна даже своими парами, поэтому присутствующие стараются держаться на расстоянии.

- От этой свалки до жилых домов около 500 метров. Хорошо, что Дзержинск больше не является одним из самых загрязненных городов страны. Росприроднадзор исключил наш город из соответствующего списка, - заметил блогер Алексей Алексеев, который в числе первых сообщил о случившемся.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в межрегиональном Управлении Росприроднадзора по ПФО, при осмотре факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился:

- В лесном массиве недалеко от автомобильной трассы М-7 было зафиксировано 11 кубовых емкостей с различными химическими жидкостями. Кроме того, на земельном участке были обнаружены навалы строительного мусора. По предварительным оценкам площадь земельного участка, на котором незаконно размещены емкости, составляет порядка 600 квадратных метров. В настоящее время уточняется вся информация, относящаяся к делу.

В администрации города Дзержинска добавили, свалка химических отходов действительно оказалась очень опасной:

- Кубы с нефтепродуктами и остатками жидких химических отходов, обнаруженные недалеко от поселка Пыра, включены в реестр несанкционированных свалок промышленных отходов. Им присвоен третий класс опасности.

Обнаруженную свалку нефтепродуктов приравняли к III классу опасности. "Подслушано Пыра".

Помимо сотрудников Росприроднадзора и ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» на место несколько раз выезжали и дзержинские инженеры-экологи. В числе прочих были взяты пробы воды из близлежащего водоема.

- Информация по факту превышения ПДК в сбросном канале была передана в надзорные органы для проверки и принятия необходимых мер, - добавили в мэрии.

В региональном Минэкологии, в свою очередь сообщили, что планируют провести проверку по этому случаю, а по ее завершении сообщить об итогах.

Еще один подобный инцидент произошел недавно в Ленинском районе областного центра. На улице космонавта Комарова неизвестные бросили канистры, предположительно, из-под кислоты. «Комсомолка» также направила запрос соответствующего содержания в региональное Минэкологии. В настоящее время ответ еще не получен. Следите за новостями!