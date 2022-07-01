40 канистр из-под кислоты выбросили посреди улицы в Ленинском районе

40 канистр выбросили за забор на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Сообщение такого рода, полученное от подписчиков, озвучил глава города Юрий Шалабаев во время онлайн-конференции 1 июля.

По словам местных жителей, в канистрах ранее хранилась кислота. С этими канистрами играли дети и завалили их мусором. Одна из емкостей попала в протекающую рядом реку.

- Сегодня же и городской комитет по экологии и административно-техническая инспекция и администрация района выйдут на место, зафиксируют ситуацию. Канистры уберут, поймут, что в них находилось. Будет начато соответствующее административное производство, - сказал мэр.

Ранее сообщалось, что компанию оштрафовали на 29 млн рублей за организацию свалки в Сормове.