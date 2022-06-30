Пичугина Марина Викторовна, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых и недоношенных детей Дзержинского перинатального центра

Пичугина Марина Викторовна.

Марина Викторовна получила высшее медицинское образование по специальности «педиатрия» в Нижегородском медицинском институте, проходила интернатуру и обучалась в клинической ординатуре по специальности «неонатология», а также получила дополнительное профессиональное образование по специальности «анестезиология-реаниматология». Общий стаж работы более 20 лет.

Главное в нашей работе – желание помочь больным детям, постоянное стремление узнать что-то новое. Без человеческого фактора никакие технологии не дадут результата.

При выхаживании новорожденных детей мы стараемся применять все современные методики и подходы. Работаем в тесном контакте с акушерами-гинекологами, поэтому заблаговременно имеем информацию о женщинах с патологией родоразрешения, готовимся к рождению ребенка, стараемся подготовить для него максимально комфортные условия.

Сразу после рождения малыша помещают в транспортный кювез с определенной температурой и влажностью. При необходимости кювез может обеспечить аппаратное дыхание, дыхание в режиме неинвазивной поддержки, например, СРАР. В такой же комфортной среде ребенок находится в нашем отделении. Современные реанимационные кювезы оснащены системой слежения за давлением, пульсом, дыханием малыша. Выхаживание и мониторинг состояния ребенка начинаются с первых минут его жизни и продолжаются непрерывно все время пребывания в отделении.

Мы внедрили в работу методику помощи детям, пострадавшим от гипоксии. Дзержинский перинатальный центр – учреждение родовспоможения, которое имеет в своем распоряжении аппарат гипотермии. Ребенка, родившегося в асфиксии, с редким сердцебиением и без дыхания, на три дня помещают в охлаждающую среду, чтобы замедлить обменные процессы из-за риска массивного кровоизлияния. Охлаждение должно быть стабильным, поэтому необходим постоянный контроль за состоянием новорожденного, регулярное проведение ультразвуковых и прочих обследований. Отделение оснащено всей необходимой аппаратурой для реанимации детей и проведения современных высокотехнологичных методов неонатальной помощи. Это, в том числе, техника, позволяющая проводить и щадящую дыхательную поддержку, и интенсивную терапию, с высокими параметрами, для вентиляции сильно поврежденных или очень незрелых легких.

Считаю нашим достижением, что отделение реанимации работает в открытом режиме. В открытой реанимации мама остается с ребенком с первых часов его жизни. Опытные медсестры обучают маму, как правильно переворачивать малыша, менять памперс, как заметить особые ситуации в состоянии новорожденного. Такая практика принята во всем мире. Материнские руки самые нежные и ласковые, никто лучше мамы не будет ухаживать за малышом.

КОНТАКТЫ

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

НО, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 89

Тел. Регистратуры: (8313) 39-48-11, 39-48-13

http://pnc-dz.zdrav-nnov.ru/

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/perinatal_centr_dzr

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.