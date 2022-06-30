ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

Команда Дзержинского перинатального центра.

Дзержинский перинатальный центр – это учреждение на территории Нижегородской области, которое соответствует современным требованиям перинатальной медицины. Здесь сконцентрированы все новейшие технологии, позволяющие обеспечить безопасное оказание медицинской помощи матери и ребенку.

Напомним, что Дзержинский перинатальный центр построен в рамках федеральной программы строительства и оснащения перинатальных центров и введен в эксплуатацию в июне 2015 года. За прошедший период здесь было принято порядка 27 тысяч родов.

Важно, что современная перинатальная медицина все больше развивает вспомогательные репродуктивные технологии и обеспечивает специализированную помощь при беременности и родах. В связи с этим закономерно увеличивается количество многоплодных беременностей, на свет появляется всё больше двоен и троен. Если в первый год работы центра это были единичные случаи, то сейчас – повседневная практика.

Учреждение в своём арсенале имеет современное оборудование, даже такое, которое само регулирует замещение жизненно важных функций как взрослым пациентам, так и новорожденным детям. Тем не менее жизнь вносит свои коррективы, специалисты двигаются вперед, приобретается всё, что считается актуальным на том или ином этапе работы.

С целью получения более достоверной информации о состоянии плода в учреждении внедрены методики визуального наблюдения за сердечной деятельностью плода взамен рутинных методик аускультации – традиционных акушерских стетоскопов. Большое внимание уделяется профилактике внутрибольничной инфекции при оказании неонатологической помощи.

Внедрена технология – компаундер, позволяющая бесконтактно готовить и смешивать инфузионные растворы. Ещё приобретены боксы с абактериальной воздушной средой для защиты предметов и материалов внутри рабочей камеры от внешних загрязнителей.

В Дзержинском перинатальном центре активно ведется работа по пропаганде грудного вскармливания. Во всех отделениях организованы комнаты для сбора материнского молока с последующим кормлением ребенка, в том числе в отделении реанимации.

Одним из первых в регионе учреждение запустило систему телемедицинских консультаций с федеральными центрами. Консультации и диагностика проходят как на основании медицинской документации, так и в режиме реального времени. Часть пациенток может быть отправлена на очную консультацию или госпитализацию в федеральные центры.

Деятельность любого перинатального центра сопряжена с пациентами, которые входят в группы акушерской и перинатальной группы риска. Не удивительно, что в центре проводят прогрессивные и даже уникальные операции.

Дзержинский перинатальный центр победитель конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля ПФО по версии МАРС».

Врачи нацелены на проведение органосохраняющих операций. Так, в гинекологическом отделении удаляют гигантские миомы, сохраняя при этом детородный орган. Кроме того, проводятся органосохраняющие операции: у женщин с аномалиями плацентации, в том числе с врастанием плаценты в миометрий и в соседние органы. Некоторые операции, технически очень сложные, выполняются бригадой специалистов: анестезиологами-реаниматологами, акушерами-гинекологами, трансфузиологами, сосудистыми хирургами, урологами и другими специалистами.

Как правило, такие операции сопровождаются большой кровопотерей, для восполнения которой успешно применяется методика интраоперационного сбора крови с последующей реинфузии аутоэритроцитов.

Для обеспечения всего комплекса лечебно-диагностических мероприятий, которые проводятся в перинатальном центре, врачи постоянно повышают свою профессиональную квалификацию на всех образовательных площадках как Нижнего Новгорода, так и федеральных центров. Посещаем лучшие учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, перенимаем их опыт.

Сам Дзержинский перинатальный центр является клинической базой кафедр акушерства и гинекологии и неонатологии Приволжского исследовательского медицинского университета. Поэтому здесь постоянно проходят конференции, мастер-классы, проводятся симуляционные тренинги.

ГБУЗ НО «Дзержинский перинатальный центр»

НО, г. Дзержинск, пр. Циолковского, 89

Тел. Регистратуры: (8313) 39-48-11, 39-48-13

http://pnc-dz.zdrav-nnov.ru/

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/perinatal_centr_dzr

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.