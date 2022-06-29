Морозкина Алсу Хабибулловна, главный врач клиники O’LIVE (Олив)

Морозкина Алсу Хабибулловна является главным врачом клиники O’LIVE*. Она врач- эндокринолог с 22-летним стажем. Свою профессию считает настоящим призванием и может говорить о ней часами.

– Почему я в медицине? Потому что не представляю себя больше нигде! В этом году ровно 34 года, как я медицинский работник. Я с детства знала, что буду врачом, – признается Алсу Хабибулловна. – Мой путь был долог и тернист. В 1987 году, в 14 лет, я пришла в УПК (в советское время в 9-10-х классах мы осваивали разные профессии) получать профессию младшей медсестры, то есть санитарки.

Начинала доктор свою работу в отделении гнойной хирургии. Работа не из легких – долгие смены, тяжелые пациенты, требующие постоянного ухода.

– Но на работу я всегда бежала с радостью. Пациенты меня ждали. И самое главное – моя работа мне нравилась, и нравится сейчас, – вспоминает Алсу Морозкина.

Затем работа в приемном покое ЦРБ. Пациенты с различной патологией. Это и травмы, хирургия, кардиология, терапия и токсикология.

– Очень хорошая школа! А самое главное – все врачи, с которыми я работала, старались меня учить всему. Шить, промывать желудок, делать перевязки и гипсовать. Брали с собой в операционную и на другие процедуры. За это я буду им благодарна всю свою жизнь! Некоторым вещам не учат ни в училище, ни в институте, – уверена врач.

После окончания школы Алсу Хабибулловна не сразу поступила в медицинский институт. К сожалению, не хватило балла…

– Потом был год работы в приемном покое и поступление в Альметьевское медицинское училище на фельдшерско-акушерское отделение, – вспоминает доктор. – Окончила в феврале 1994 года, и в тот же год зачислена в медицинскую академию. Параллельно работала на скорой помощи в выездной фельдшерской бригаде. В августе 1994 года зачислена в медицинскую академию на лечебный факультет. Учеба в академии пролетела как один миг. Замечательные, строгие, но справедливые преподаватели, прекрасные однокурсники. Учиться было одно удовольствие!

И вот уже 22 года, как Алсу Морозкина врач-эндокринолог. Но годы учебы не остались где-то позади – врач учится всю жизнь.

– Путь в эндокринологию мне открыла Бушуева Галина Владимировна, мой прекрасный и любимый учитель, – вспоминает Алсу Хабибулловна. – Люблю и буду помнить этого человека, врача всю свою жизнь. Ее наставления помогают мне всегда. Мне моя профессия нравится. И расставаться с ней я никогда даже не думала. Я очень благодарна своей судьбе за свою профессию, за своих коллег и за пациентов. И готова всегда прийти на помощь.

*Олив

Справка о враче:

Врач-эндокринолог, член ассоциации эндокринологов

Медицинский стаж: 22 года.

Практические навыки:

- Ведение и динамическое наблюдение пациентов с заболеванием щитовидной железы

- Ведение беременных с заболеванием щитовидной железы и сахарным диабетом.

- Ведение школы диабета, тиреошколы и школы мужского здоровья.

- Постановка монитора глюкозы (мониторирование сахара крови до 400 раз в сутки. Монитор ставится на 7 суток).

- Постановка инсулиновых помп (искусственная поджелудочная железа).

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Адрес: Нижний Новгород, ул. Тимирязева, 31а

8 (831) 2-0000-77

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