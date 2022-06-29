Клиника O’LIVE*. Как использование искусственного интеллекта помогает в решении дерматологических проблем!

В наше время внешний и здоровый вид играет огромную роль. Малейшие несовершенства кожи могут сильно испортить жизнь: на них обращают внимание окружающие, они вызывают сильнейший стресс у самого человека и мешают наслаждаться полноценной жизнью. Нередко речь идет не только о внешней красоте, но и о безопасности человека. Иногда маленькая родинка может оказаться страшным раковым заболеванием – меланомой.

Раннее выявление меланомы помогает быстро и без последствий справиться с болезнью.

Статистика показывает, что ежегодно в мире диагностируется свыше 232 000 новых случаев меланомы. Четверть всех заболевших не удается спасти из-за позднего выявления заболевания. В России эта цифра доходит до 40%. И это притом, что в случае ранней диагностики заболевание можно полностью вылечить.

Стоит отметить, что меланома – это злокачественная опухоль кожи, которая очень быстро дает метастазы и способна за короткое время привести к смертельному исходу. Что вызывает появление меланомы? Существует несколько важных факторов. Во-первых, ухудшение экологической ситуации в стране и мире. Во-вторых, воздействие вредных ультрафиолетовых лучей и мода на загар. В результате люди стали чаще загорать и находиться на солнце без солнцезащитных средств. И, в-третьих, активное посещение соляриев. Теперь люди подвергают себя воздействию ультрафиолетовых лучей не только летом, но и в течение всего года.

Статистика показывает, что ежегодно в мире диагностируется свыше 232 000 новых случаев меланомы.

Именно поэтому так важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования. Клиника O’LIVE* позволяет провести диагностику и удалить выявленные новообразования кожи. Врачи-дерматовенерологи наряду со специалистами смежных подразделений клиники (косметологии, трихологии) проводят диагностику новообразований (осмотр, сбор анамнеза, дерматоскопия). А затем выбирают тактику лечения.

Все эти процедуры проводятся на уникальном в своем роде и единственном в городе аппарате FotoFinder.

Благодаря современному оборудованию в нашей клинике можно посчитать, сделать фотофиксацию всех родинок. Это позволяет создать полноценную карту кожи. Все эти процедуры проводятся на уникальном в своем роде и единственном в городе аппарате FotoFinder. С его помощью можно контролировать процесс лечения, объективно оценивать результат косметологических процедур, а самое главное – выявлять злокачественные новообразования кожи на самых ранних стадиях. От зоркого взгляда специалиста и этого современного аппарата не скроется ни один подозрительный элемент. А затем все результаты исследований будут надежно сохранены в памяти FotoFinder! Это больше, чем машина, это ценнейший инструмент в руках наших профессионалов!

В клинике O’LIVE* о коже знают все! Наши врачи-дерматологи понимают индивидуальную проблему каждого пациента. Но самое главное, мы знаем, как с этими проблемами справляться. Не первый год врачи-дерматологи принимают по 100 пациентов за 1 день в рамках Дня меланомы.

Благодаря современному оборудованию в нашей клинике можно посчитать, сделать фотофиксацию всех родинок.

В помощь нашим специалистам работают: трихолог, врачи-косметологи, владеющие инъекционными и аппаратными методиками, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог и многие другие специалисты, дающие возможность подойти к вопросу комплексно.

Получить консультацию, сдать необходимые анализы, пройти лечение в рамках дневного стационара можно, не покидая стен нашей клиники.

Здоровье для нас - великая ценность! Своевременная забота о нем позволит вам наслаждаться видом своей кожи долгие годы, так пускай наклеивание «мушек» останется лишь страницей в истории!

Ваша клиника O’LIVE*.

*Олив

От зоркого взгляда специалиста и этого современного аппарата не скроется ни один подозрительный элемент.

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