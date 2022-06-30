Клочок леса вместо жилья: как сейчас живет зоозащитница из Шумилова, у которой сгорел дом со всеми животными

Дом зоозащитницы выгорел до основания. Фото: предоставлено героем публикации.

Полгода назад, 27 декабря, в деревне Шумилово Богородского района произошел чудовищный пожар — сгорел большой частный дом зоозащитницы Анны Г., в котором погибли девять собак и две кошки. Женщина чудом избежала участи своих подопечных. На момент возгорания она уже выехала к себе на работу, а когда вернулась, перед ней предстала душераздирающая картина. Полыхал и рушился недавно отстроенный дом, в который женщина вложила все свои силы и деньги. Сквозь дым и пламя доносился вой и рев ее четвероногих подопечных, которые гибли в страшных муках, но спасти их было уже невозможно. Спустя столько времени после несчастного случая виновные до сих пор не установлены, а у Анны и ее семьи все еще нет собственного жилья. «Комсомолка» связалась с женщиной и попыталась выяснить, как сейчас живет семья и почему строительство нового дома до сих пор на стадии обсуждения.

Вместо нового жилья — 100 кубометров леса

Сразу после пожара женщина уехала жить в гостиницу, в которой работала. Там она ночевала до февраля, потом добрые люди помогли деньгами, подарили двух такс, маламута и дворняжку, а еще предложили ей снимать в Богородске дом за 13 тысяч рублей в месяц. Вместе с мужем и четырьмя собаками они переехали в него, а 20-летняя дочь уехала работать в Москву. Все это время женщина стучалась во все двери, выбивала компенсации и добивалась справедливости. Однако вместо денег на новый дом она получила 13 тысяч рублей компенсации (3 от администрации городского округа и еще 10 от соцзащиты, прим.) и клочок леса в Борском районе под вырубку.

- Мне дали справку, что по тому проекту дома на 170 квадратных метров, который я когда-то составляла за собственный счет, мне полагается только 100 кубометров леса на корню. Только 45 кубометров из этого количества будут ходовыми. Этого хватит, чтобы достроить баню, но не хватит на тот дом, который у нас был. Кроме того, теперь я должна нанять организацию, кто мне это срубит, обработает стволы и нарежет на доски. У меня нет таких денег, - призналась Анна.

Женщине не хватает средств и материалов для восстановления жилья. Фото: предоставлено героем публикации.

В выплате еще 200 тысяч рублей женщине отказали, так как вместе с дочерью они зарегистрированы по указанному адресу менее пяти лет. Сейчас погорельцы пытаются построить хотя бы баню, чтобы можно было там жить.

Виноваты энергетики?

Анна убеждена, ее дом должен быть восстановлен в том виде, в котором он был до пожара. К случившемуся, по ее мнению, привела не ее неосторожность, а некачественное оказание услуг со стороны энергоснабжающей компании. Соседи неоднократно жаловались на перепады электричества, а пожар в тот день начался со стороны электрощитка. Казалось бы, все и так понятно, но результатов экспертизы на руках у Анны все еще нет:

- Первоначальное заключение было, что это неполадки электросети. Окончательное решение никто не принял потому, что дознаватель протянул время. Все везде тянут, а нам нужно это решение. Если подтвердится вина сетей, то будем подавать на них в суд.

Адвокат женщины член ассоциации юристов России Святослав Романов подчеркнул — пожар произошел именно тогда, когда велись работы по модернизации электросетей. Ряд проверок необходимо было провести сразу, но по каким-то причинам они были отложены или вообще не были назначены.

- МЧС изначально в нарушение уголовно-процессуального кодекса не провело полноту мероприятий, предусмотренных Кодексом, не выполнило экспертизу на предмет установления причины пожара. Вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Ростехнадзор, который как раз занимается проверками работы организаций-поставщиков, свою проверку вообще не проводил и не собирается проводить. В связи с этим прокуратура ПФО выявила нарушение по данному факту и внесла представление в адрес государственного органа. Результаты рассмотрения пока неизвестны. По другим фактам бездействия также проводятся проверки, - отметил он в разговоре с корреспондентом «КП-НН».

Вынесенные представления никак не помогут восстановить семью погорельцев в правах, поэтому для Анны важно, чтобы нашлись виновные в случившемся и в полной мере возместили ущерб. Пока это единственный для женщины способ вернуть дом, который строился с большим трудом.