Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 14:50

«Все слышали этот жуткий рев»: дом зоозащитницы с 11 собаками и кошками сгорел дотла в Нижегородской области

Хозяйка дома считает, что возгорание произошло из-за перебоев электричества
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дом площадью 170 квадратных метров выгорел засчитанные минуты.

Дом площадью 170 квадратных метров выгорел засчитанные минуты.

Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородцы обсуждают резонансный случай, произошедший в деревне Шумилово Богородского района 27 декабря. Одиннадцать собак и две кошки заживо сгорели вместе с домом зоозащитницы Анны Г. Сама женщина в этот момент находилась на работе. О том, как разворачивались события, нижегородка рассказала корреспонденту «КП-Нижний Новгород».

- В 7:15 мне позвонили, сказали у меня горит дом. От работы на машине ехать недолго, но я приехала, грубо говоря, уже к развалинам. Он сгорел за каких-то 15-20 минут, - начала свою историю собеседница.

Когда Анна приехала, то увидела вот такую картину.

Когда Анна приехала, то увидела вот такую картину.

Фото: Предоставлено героем публикации

В региональном ГУ МЧС уточнили, о пожаре стало известно в 7:08. В 7:30 пожар был локализован, в 7:44 объявлена ликвидация открытого горения, а в 13:05 пожар полностью ликвидировали. Пламя тушили 19 человек с использованием 5 единиц техники.

В результате из людей никто не пострадал, угроза распространения огня на другие дома отсутствовала, однако в момент возгорания в комнатах находились домашние животные. Некоторые были питомцами Анны, а некоторые находились на передержке.

Это пес Марик, и его больше нет.

Это пес Марик, и его больше нет.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Почти все собаки были породистые, - продолжила Анна, - две таксы, шарпей, лайка, ши-тцу и дворняжки. Все, кто у меня был спасен, и кого я оставила жить у себя, они все погибли, сгорели заживо. Потому что не смогли даже дверь открыть. Все слышали этот жуткий рев. Сначала соседи мне сказали, что убежали четыре собаки, и я ходила их искать. А потом мне сказали: «Да никого ты тут не найдешь! Никого нет! Не спасли никого». Сосед, который вскрывал ворота к моему дому, сказал, когда они только зашли на территорию, полыхало так, что все присели от этого огня.

Анна работает в отеле, а еще является администратором единственного в Нижнем Новгороде приюта для такс «Марта». Сгоревший дом площадью 170 квадратных метров не имеет отношения к приюту. Он – воплощение заветной мечты женщины, ради которой она продала свою квартиру и дом, доставшийся от бабушки по наследству.

Женщина вложила в этот дом все свои силы и средства.

Женщина вложила в этот дом все свои силы и средства.

Фото: Предоставлено героем публикации

Желанный дом женщина построила своими силами, чтобы жить в живописном месте недалеко от столицы Приволжья. Ни другой недвижимости, ни родственников поблизости у нижегородки нет. Теперь она вынуждена буквально жить на работе, там и встретит Новый год.

- Руководство выделило небольшую комнатку в отеле, что-то вроде подсобки. Люди уже начали звонить и писать, перечисляют деньги, предлагают снимать квартиру недорого или даже пожить в Чешской деревне. Об этом я буду думать, наверное, уже после праздников. Сейчас работы много. Вчера, кстати, подарили таксу, - добавила собеседница.

Возникший пожар нижегородка связывает с перепадами электричества. По словам женщины, дома новые, проводка в них тоже новая, и по документам все соответствует требованиям. Однако жильцы стали замечать, что лампочки в домах мигают, как новогодние гирлянды, но ничего с этим не могли поделать. При этом домов становится все больше, нагрузка на сети растет.

Так выглядит щиток, от которого предположительно пошел пожар.

Так выглядит щиток, от которого предположительно пошел пожар.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы жили в этом доме третий год. Раньше здесь было поле, но потом выделили где-то 400 участков под ИЖС и присоединили к деревне. Около половины из них заселены. В 2020 году здесь уже были проблемы с электричеством. Приезжало телевидение. Нам говорили, что у нас аварийная ситуация, все обещали, но никто ничего не делал. И вот второй пожар за месяц. Две недели назад у соседей напротив меня сгорела баня, и тоже в семь часов утра - продолжила собеседница.

Сейчас женщина собирает документы и готовится судиться с энергетиками. Другие жильцы ее в этом поддерживают. Никто не хочет жить в ожидании нового пожара.

- Писали и в прокуратуру и везде, нас будто не замечали. Хотели даже трассу перекрывать. Сейчас, когда я осталась на улице, может быть, заметят. А если нет, то я не знаю, что дальше будет. Наверное, будут и людские жертвы из-за этих пожаров, - заключила она.

По имеющейся информации, поставщиком услуг по передаче электричества в эти новые дома является местное отделение «Россетей». Корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в компанию с целью узнать ее позицию по данному вопросу. Там ответили, что, наверное, проводка в домах некачественная, ведь не было никаких перепадов.

- В период с 27 по 28 декабря 2021 года отклонений от нормального режима работы сети 04-6 кВ, питающих потребителей деревни Шумилово, зафиксировано не было. Учитывая данную информацию, возгорание не могло произойти из-за скачков напряжения, как утверждают местные жители. Все отклонения от нормального режима фиксируются в оперативной документации, - сообщили в компании.

Очевидно, энергетики и местные жители расходятся во мнении о причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина и 30 собак сгорели в частном доме в Нижнем Новгороде.

ЧППроисшествия: ЧП