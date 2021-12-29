«Все слышали этот жуткий рев»: дом зоозащитницы с 11 собаками и кошками сгорел дотла в Нижегородской области

Дом площадью 170 квадратных метров выгорел засчитанные минуты. Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородцы обсуждают резонансный случай, произошедший в деревне Шумилово Богородского района 27 декабря. Одиннадцать собак и две кошки заживо сгорели вместе с домом зоозащитницы Анны Г. Сама женщина в этот момент находилась на работе. О том, как разворачивались события, нижегородка рассказала корреспонденту «КП-Нижний Новгород».

- В 7:15 мне позвонили, сказали у меня горит дом. От работы на машине ехать недолго, но я приехала, грубо говоря, уже к развалинам. Он сгорел за каких-то 15-20 минут, - начала свою историю собеседница.

Когда Анна приехала, то увидела вот такую картину. Фото: Предоставлено героем публикации

В региональном ГУ МЧС уточнили, о пожаре стало известно в 7:08. В 7:30 пожар был локализован, в 7:44 объявлена ликвидация открытого горения, а в 13:05 пожар полностью ликвидировали. Пламя тушили 19 человек с использованием 5 единиц техники.

В результате из людей никто не пострадал, угроза распространения огня на другие дома отсутствовала, однако в момент возгорания в комнатах находились домашние животные. Некоторые были питомцами Анны, а некоторые находились на передержке.

Это пес Марик, и его больше нет. Фото: Предоставлено героем публикации

- Почти все собаки были породистые, - продолжила Анна, - две таксы, шарпей, лайка, ши-тцу и дворняжки. Все, кто у меня был спасен, и кого я оставила жить у себя, они все погибли, сгорели заживо. Потому что не смогли даже дверь открыть. Все слышали этот жуткий рев. Сначала соседи мне сказали, что убежали четыре собаки, и я ходила их искать. А потом мне сказали: «Да никого ты тут не найдешь! Никого нет! Не спасли никого». Сосед, который вскрывал ворота к моему дому, сказал, когда они только зашли на территорию, полыхало так, что все присели от этого огня.

Анна работает в отеле, а еще является администратором единственного в Нижнем Новгороде приюта для такс «Марта». Сгоревший дом площадью 170 квадратных метров не имеет отношения к приюту. Он – воплощение заветной мечты женщины, ради которой она продала свою квартиру и дом, доставшийся от бабушки по наследству.

Женщина вложила в этот дом все свои силы и средства. Фото: Предоставлено героем публикации

Желанный дом женщина построила своими силами, чтобы жить в живописном месте недалеко от столицы Приволжья. Ни другой недвижимости, ни родственников поблизости у нижегородки нет. Теперь она вынуждена буквально жить на работе, там и встретит Новый год.

- Руководство выделило небольшую комнатку в отеле, что-то вроде подсобки. Люди уже начали звонить и писать, перечисляют деньги, предлагают снимать квартиру недорого или даже пожить в Чешской деревне. Об этом я буду думать, наверное, уже после праздников. Сейчас работы много. Вчера, кстати, подарили таксу, - добавила собеседница.

Возникший пожар нижегородка связывает с перепадами электричества. По словам женщины, дома новые, проводка в них тоже новая, и по документам все соответствует требованиям. Однако жильцы стали замечать, что лампочки в домах мигают, как новогодние гирлянды, но ничего с этим не могли поделать. При этом домов становится все больше, нагрузка на сети растет.

Так выглядит щиток, от которого предположительно пошел пожар. Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы жили в этом доме третий год. Раньше здесь было поле, но потом выделили где-то 400 участков под ИЖС и присоединили к деревне. Около половины из них заселены. В 2020 году здесь уже были проблемы с электричеством. Приезжало телевидение. Нам говорили, что у нас аварийная ситуация, все обещали, но никто ничего не делал. И вот второй пожар за месяц. Две недели назад у соседей напротив меня сгорела баня, и тоже в семь часов утра - продолжила собеседница.

Сейчас женщина собирает документы и готовится судиться с энергетиками. Другие жильцы ее в этом поддерживают. Никто не хочет жить в ожидании нового пожара.

- Писали и в прокуратуру и везде, нас будто не замечали. Хотели даже трассу перекрывать. Сейчас, когда я осталась на улице, может быть, заметят. А если нет, то я не знаю, что дальше будет. Наверное, будут и людские жертвы из-за этих пожаров, - заключила она.

По имеющейся информации, поставщиком услуг по передаче электричества в эти новые дома является местное отделение «Россетей». Корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в компанию с целью узнать ее позицию по данному вопросу. Там ответили, что, наверное, проводка в домах некачественная, ведь не было никаких перепадов.

- В период с 27 по 28 декабря 2021 года отклонений от нормального режима работы сети 04-6 кВ, питающих потребителей деревни Шумилово, зафиксировано не было. Учитывая данную информацию, возгорание не могло произойти из-за скачков напряжения, как утверждают местные жители. Все отклонения от нормального режима фиксируются в оперативной документации, - сообщили в компании.

Очевидно, энергетики и местные жители расходятся во мнении о причинах произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина и 30 собак сгорели в частном доме в Нижнем Новгороде.