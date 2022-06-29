ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Центр ведёт свою историю с 2001 года и на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области и пятое – среди медицинских организаций в системе ФМБА России. Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны. С августа 2020 года приказом руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ПОМЦ России определен координатором деятельности 11 медицинских организаций Агентства, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Центр на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области.

По данным портала «ПроДокторов», несколько подразделений и врачей ПОМЦ ФМБА России уже второй год подряд входят в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области. Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ПОМЦ ФМБА России стать клинической базой для 19 кафедр в 4 образовательных организациях, осуществляющих подготовку врачей.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. На базе ПОМЦ открыт первый в регионе и в системе ФМБА России Центр компетенций в сфере качества и безопасности медицинской деятельности.

Клиническая больница № 3 ПОМЦ ФБМА России представляет собой современный многопрофильный хирургический стационар, лечение в котором основано на уникальных операционных методиках. В начале мая 2021 года в больнице был введён в эксплуатацию новый уникальный операционно-реанимационный блок. Кроме того, это первый стационар в стране, деятельность которого построена на принципах «бережливой медицины». Подобное достижение стало результатом сотрудничества с госкорпорацией «Росатом».

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов. В настоящее время осуществляется пересадка почки, печени, поджелудочной железы. Работа донорских бригад Центра в 2020 году сделала возможной первую пересадку сердца в Нижегородской области.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

Команда ПОМЦ ФМБА России отмечена специальным дипломом в финале окружного этапа конкурса «Святость материнства – 2022».

Специальный диплом конкурса «Лучшая командная работа врачей — акушеров-гинекологов и хирургов-трансплантологов по сохранению и благоприятному исходу беременности» получила команда врачей ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России — Ольга Паузина (главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России в ПФО), Сергей Васенин (зав хирургическим отделением трансплантации органов), Марина Мартазалиева (зав амбулаторным центром трансплантологии и гепатологии, врач-хирург) и Валентин Кукош (врач — хирург-трансплантолог) . Врачи представили на конкурс уникальный клинический случай : нижегородские медики впервые в России выполнили успешное родоразрешение женщине с пересаженной почкой и поджелудочной железой.

Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Минздрава России. Конкурс направлен на защиту материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. В 2022 году инициатива получила также поддержку Фонда Президентских грантов (по направлению «Поддержка семьи, материнства и детства»).

Деятельность инфекционного госпиталя на базе клинической больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России позволила в кратчайшие сроки ликвидировать последствия вспышек заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Информация о работе бережливого ковид-госпиталя докладывалась директором Центра Сергеем Романовым на прямой линии с Президентом страны. Два врача госпиталя указом Президента награждены орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с COVID-19.

Информация о работе бережливого ковид-госпиталя докладывалась директором Центра Сергеем Романовым на прямой линии с Президентом страны.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).

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