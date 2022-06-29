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Новости компаний29 июня 2022 15:28

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства

ПОМЦ ФМБА России – многопрофильное медицинское учреждение, ежегодно выполняющее около 13 тысяч операций по 14 профилям
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Центр ведёт свою историю с 2001 года и на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области и пятое – среди медицинских организаций в системе ФМБА России. Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны. С августа 2020 года приказом руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой ПОМЦ России определен координатором деятельности 11 медицинских организаций Агентства, расположенных в Приволжском федеральном округе.

Центр на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области.

Центр на протяжении многих лет занимает первое место по выполнению квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских организаций Нижегородской области.

По данным портала «ПроДокторов», несколько подразделений и врачей ПОМЦ ФМБА России уже второй год подряд входят в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области. Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ПОМЦ ФМБА России стать клинической базой для 19 кафедр в 4 образовательных организациях, осуществляющих подготовку врачей.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора.

ПОМЦ ФМБА России стал первым учреждением в системе ФМБА и на территории Нижегородской области, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. На базе ПОМЦ открыт первый в регионе и в системе ФМБА России Центр компетенций в сфере качества и безопасности медицинской деятельности.

Клиническая больница № 3 ПОМЦ ФБМА России представляет собой современный многопрофильный хирургический стационар, лечение в котором основано на уникальных операционных методиках. В начале мая 2021 года в больнице был введён в эксплуатацию новый уникальный операционно-реанимационный блок. Кроме того, это первый стационар в стране, деятельность которого построена на принципах «бережливой медицины». Подобное достижение стало результатом сотрудничества с госкорпорацией «Росатом».

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны.

Центр оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь жителям почти 50 регионов страны.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов. В настоящее время осуществляется пересадка почки, печени, поджелудочной железы. Работа донорских бригад Центра в 2020 году сделала возможной первую пересадку сердца в Нижегородской области.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

ПОМЦ ФМБА России является одной из ведущих медицинских организаций в федеральном округе, реализующих программы трансплантации и донорства органов.

Команда ПОМЦ ФМБА России отмечена специальным дипломом в финале окружного этапа конкурса «Святость материнства – 2022».

Специальный диплом конкурса «Лучшая командная работа врачей — акушеров-гинекологов и хирургов-трансплантологов по сохранению и благоприятному исходу беременности» получила команда врачей ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России — Ольга Паузина (главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ФМБА России в ПФО), Сергей Васенин (зав хирургическим отделением трансплантации органов), Марина Мартазалиева (зав амбулаторным центром трансплантологии и гепатологии, врач-хирург) и Валентин Кукош (врач — хирург-трансплантолог) . Врачи представили на конкурс уникальный клинический случай : нижегородские медики впервые в России выполнили успешное родоразрешение женщине с пересаженной почкой и поджелудочной железой.

Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Минздрава России. Конкурс направлен на защиту материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. В 2022 году инициатива получила также поддержку Фонда Президентских грантов (по направлению «Поддержка семьи, материнства и детства»).

Деятельность инфекционного госпиталя на базе клинической больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России позволила в кратчайшие сроки ликвидировать последствия вспышек заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Информация о работе бережливого ковид-госпиталя докладывалась директором Центра Сергеем Романовым на прямой линии с Президентом страны. Два врача госпиталя указом Президента награждены орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с COVID-19.

Информация о работе бережливого ковид-госпиталя докладывалась директором Центра Сергеем Романовым на прямой линии с Президентом страны.

Информация о работе бережливого ковид-госпиталя докладывалась директором Центра Сергеем Романовым на прямой линии с Президентом страны.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).

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