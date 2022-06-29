Наталья Гарцева, заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ».

Гарцева Наталья Александровна окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2007 году, и тогда же начала свою трудовую деятельность в ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ». Сначала врачом-интерном по специальности «Инфекционные болезни», затем врачом-инфекционистом, а далее заведующей инфекционным отделением. В инфекционном отделении в настоящее время развернуто 15 коек. Врач также ведет прием амбулаторных больных в поликлинике.

Вот как говорит о Наталье Александровне главный врач Шатковской ЦРБ Александр Николаевич Самсонов: «Дисциплинирована, требовательна к себе и подчиненным, энергична и доброжелательна.

Постоянно повышает свой профессиональный уровень, регулярно проходит курсы усовершенствования по специальности «Инфекционные болезни», осваивает и внедряет в практику новые методы диагностики и лечения, имеет первую квалификационную категорию.

В период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 Наталья Александровна возглавила работу инфекционного госпиталя ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ». Проявила себя не только как грамотный специалист, но и способный организатор и руководитель. На ее счету сотни спасенных жизней.

Наталья Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и любовью пациентов.

Наталья Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и любовью пациентов. Человечность, добросовестность и знания сочетаются в её характере».

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