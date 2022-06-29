ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ»

Главное здание Шатковской ЦРБ.

В 1931 году была открыта первая больница на 15 коек по решению райисполкома (протокол №9 от 16.02.31 г.). В ней находилось хирургическое отделение, роддом, поликлиника. В 1937 году была построена больница на 35 коек, одноэтажное деревянное здание. В 1938 году – на 40 коек. В 1944 году сюда на лечение поступила всем известная девочка – Таня Савичева, вывезенная по Дороге жизни из блокадного Ленинграда. В 1967 году в р. п. Шатки построили типовую больницу на 150 коек. В период с 1986 по 2000 гг. был построен 3-этажный пристрой к главному зданию ЦРБ, где разместились детское отделение, отделение восстановительной медицины, ФТО, ЦСО, эндоскопический кабинет, УЗИ-кабинет, реанимация, введён в действие новый пищеблок, поликлиника на 380 посещений в смену. С 2000 года запущена в эксплуатацию газовая котельная ЦРБ, проведён капитальный ремонт отделений.

Поликлиника Шатковской ЦРБ.

С 2008 года по настоящее время Шатковскую ЦРБ возглавляет главный врач Самсонов Александр Николаевич. В ЦРБ функционирует современный многопрофильный стационар на 165 коек: терапевтическое отделение, хирургическое отделение, неврологическое отделение, инфекционное отделение, детское отделение, отделение медицинской реабилитации, палаты интенсивной терапии, центральная районная поликлиника на 260 посещений в смену, Лесогорская больница располагает межрайонным отделение паллиативной помощи на 10 коек и дневной стационар, амбулаторно-поликлиническая сеть: 5 СВА, 30 ФАПов, экстренную помощь оказывают круглосуточно 2 бригады скорой медицинской помощи. ЦРБ оснащена современным оборудованием, обеспечена транспортом по программе модернизации. В больнице трудятся 48 врачей, 225 медсестер, 34 младшего персонала, 134 прочего персонала. В 2020 – 2022 гг. на базе ЦРБ функционировал госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией южных районов Нижегородской области.

Обновлённая поликлиника изнутри.

В 2021 – 2022 гг. проведен капитальный ремонт поликлиники, кровли основного здания ЦРБ. В июне 2022 года Шатковская ЦРБ была награждена благодарственным письмом от правительства Нижегородской области.

Отделение медицинской реабилитации

В структуру ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» с 2014 года входит отделение медицинской реабилитации. По состоянию на 01.06.2022 года, в результате перепрофилирования коечного фонда, отделение на 25 коек, в том числе:

- 15 коек круглосуточного стационара по профилю «Реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы»;

- 10 коек дневного пребывания при дневном стационаре.

Отделение медицинской реабилитации ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» участвует в реализации программы оказания медицинской помощи второго и третьего этапов взрослого населения, согласно схемам прикрепления муниципальных образований Нижегородской области, утвержденных приказами министерства здравоохранения Нижегородской области.

В составе отделения развернуты палаты, кабинет массажной терапии, кабинет рефлексотерапии, кабинеты физиотерапии.

В составе отделения развернуты палаты, кабинет массажной терапии, кабинет рефлексотерапии, кабинеты физиотерапии (осуществляется методика светолечения – биоптроном, структурно-резонансная терапия, («Рекелси»; «Рематера») магнитосветотерапия, криотерапия, лазеротерапия («Милта»), пневмомассажтерапия, эрготерапия, электронейростимуляция аппаратом Дэнас, аппаратом вертеброгенная «рефлексо» –Дэнас), обеденный зал, кабинет раздачи пищи, процедурный кабинет, кабинет старшей медсестры, санитарная комната, кабинет озонотерапии.

Коллектив отделения реабилитации

Отделение реабилитации возглавляет врач по реабилитации Наумова Ирина Геннадьевна, которая внедрила в лечение пациентов новые методы озонотерапии, гирудотерапии и новые аппараты «Рекелси», «Рематера», «Биоптрон».

В отделении ежегодно проходят реабилитацию около 500 пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, с 2020 года пациенты после перенесенной новой коронавирусной инфекции.

Отделение востребовано среди пациентов не только Шатковского района, но и южных районов области.

Отделение востребовано среди пациентов не только Шатковского района, но и южных районов области.

Адрес: Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Заречная, д4.

Телефон горячей линии: (883190) 4-13-40

http://shatki-crb.zdrav-nnov.ru/index.php/en/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА