Никита Nomerz создал новое граффити в центре Нижнего Новгорода

Граффити находится недалеко от Института филологии и журналистики. Фото: Никита Nomerz (https://www.instagram.com/nikita_nomerz/).

Известный уличный художник Никита Nomerz создал новый стрит-арт в центре Нижнего Новгорода. Граффити называется «Разочарование» и находится недалеко от Института филологии и журналистики, во дворе дома №37А по улице Большая Покровская.

Сначала на белом фоне художник изобразил целые розовые очки и добавил надпись «очарование», но потом решил дополнить стрит-арт деталями. Так, одна из линз очков пошла трещинами и, будто забавляясь, «очарование» превратилось в «разочарование».

Вероятно, что таким образом Никита Nomerz хотел показать к чему может привести жизнь в собственных иллюзиях и отрицание настоящего.

Подписчики художника восприняли новую работу на «ура» и оценили скрытый в ней смысл.

- Раз очаровался, два... жизнь... Спасибо, что не перестаете смотреть в корень, - поблагодарила за новое граффити пользовательница Евгения Афанасьева.

- Розовые очки бьются стеклами внутрь, - тут же вспомнила книжную цитату о том, что «познание приходит через страдание» подписчица Татьяна Беляева.

Напомним, что одна из прошлых работ художника под названием «Всё тайное становится» также привлекла много внимания со стороны нижегородцев. Инсталляция представляет собой надпись на пустующем рекламном фасаде, который скрывает заброшенный дом – памятник архитектуры 1810-х годов.

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