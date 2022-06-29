Региональный сосудистый центр №2 работает с 2013 года на базе ГБУЗ НО «НОКБ им Н.А Семашко»

Региональный сосудистый центр №2 работает с 2013 года на базе ГБУЗ НО «НОКБ им Н.А Семашко», создан для оказания неотложной и высокотехнологичной помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением кровообращения (ОНМК). Руководит РСЦ заместитель главного врача, заведующая отделением для больных с ОНМК, к.м.н Валентина Нестерова.

РСЦ включает в себя следующие подразделения:

• отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОКС и ОНМК

• неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения

• отделение неотложной кардиологии

• отделениерентгенхирургических методов диагностики и лечения

• нейрохирургическое отделение

Работа в Центре осуществляется по принципу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Центр создан для оказания неотложной и высокотехнологичной помощи больным с острым коронарным синдромом

РСЦ оказывает специализированную медицинскую помощь:

• взрослым больным с острым коронарным синдромом и острыми сосудистыми заболеваниями головного мозга в зоне своей ответственности;

• -взрослым больным по направлению медицинских организаций или доставленных из 10 первичных сосудистых отделений (ПСО) зоны прикрепления: городская клиническая больница №5,Лысковская ЦРБ,Борская ЦРБ, Семеновская ЦРБ, Починковская ЦРБ, Уренская ЦРБ, Центральная городская больница г. Арзамаса,Сергачская ЦРБ, клиническая больница №50 ФМБА России г.Саров, Шахунская ЦРБ.

Зона ответственности РСЦ составляет 1 500 192 человек. Зона ответственности как ПСО в 2020 году увеличилась на 316779 человек (зона ответственности ГКБ № 5) и на 98881 человек (зона ответственности ГБУЗ НО «ЦРБ Бор») в виду их перепрофилирования для лечения новой коронавирусной инфекции.

Работа в Центре осуществляется по принципу 24 часа в сутки.

Региональный сосудистый центр оснащен современным оборудованием: 2 ангиографические установки, 2 -МСКТ, 2 -МРТ, 4 УЗИ диагностических комплекса, аппараты ИВЛ, аппараты АД и ЭКГ-мониторирования. В рамках реализации региональной программы в 2021 году приобретен ангиографический комплекс, обновлены компьютерный томограф и МРТ, оборудование по нейрореабилитации, ИВЛ, аппарат ультразвукового исследования сосудов сердца и мозга.

Все отделения тесно взаимодействуют с другими подразделениями Областной клинической больницы: рентгенологической службой, лабораторной службой, отделениями лечебной физкультуры и физиотерапии.

Ежегодно в отделении неврологии для больных с ОНМК поступает свыше 1500 больных с инсультом, причем больше 1000 пациентов - это больные с ишемическим поражением головного мозга. Основные стратегии оказания помощи таким больных- это активное и успешное применение реперфузионнной терапии (выполнение системного тромболизиса и тромбэкстракции).

В Центре используются современные европейские подходы к восстановлению функций и повседневных возможностей пациента. Работу с больным ведет целая команда специалистов в которую входят врач невролог, кардиолог, психолог, логопед, обученные мед.сестры, инструкторы по лечебной физкультуре. Наряду с лекарственной терапией огромное внимание уделяется индивидуальной работе с больным.

Этот подход позволяет не только успешнее восстанавливать отдельные функции организма, но и как можно раньше возвращать его к привычной жизни и повышать независимость от посторонней помощи.

Региональный сосудистый центр осуществляет регулярные телемедицинские консультации пациентов всех 10 ПСО, а также выполняет дистанционный анализ ЭКГ, передаваемых бригадами СМП прикрепленных районов.

Регулярно в отделениях проводятся Школы для больных и их родственников, где освещаются вопросы первичной и вторичной профилактики, новых методов лечения инсульта и инфаркта, особенностей ухода и обучения навыкам жизнедеятельности больных перенесшим острую сосудистую катастрофу.

Зона ответственности РСЦ составляет 1 500 192 человек.

Отделение неотложной кардиологии является одним из подразделений Регионального Сосудистого Центра №2, включает в себя 48 коек а также 12 коек ОРИТ для больных с ОКС; входит в терапевтическую клинику ПИМУ. Отделение специализируется на оказании высокоспециализированной, квалифицированной помощи пациентам с прогрессирующей стенокардией, острым и повторным инфарктом миокарда.

За 9 лет работы отделения неотложной кардиологии в составе РСЦ №2 достигнуты значительные успехи в снижении заболеваемости и летальности от острой сердечно-сосудистой патологии. Один из главных показателей успешной работы отделения – существенное снижение процента летальности при ОКС с 12% в 2014 году до 7,7% в 2021 году.

Нейрохирургическое отделение ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» является базовым учреждением Нижегородской области и города Нижнего Новгорода по оказанию неотложной и плановой помощи больным с черепно-мозговой травмой, оружейными ранениями мирного времени, позвоночно-спинальной травме, аневризмам головного мозга, артериовенозными мальформациям и геморрагическими инсультами. Сегодня в отделении 60 коек.

В клинике накоплен богатый опыт лечения опухолей головного мозга, гидроцефалии с использованием современных технологий. Реконструктивные операции на черепе, хирургические вмешательства при стенозирующих заболеваниях сосудов шеи и головного мозга.Нейрохирургическим отделением по государственному заданию оказания высокотехнологической помощи (ВМП) гражданам Российской Федерации в период: с 2016 – 2022 года, выполнено 1514 операций, по 1 группе ВМП ОМС-101, 2 группе ВМП ФБ-158. А также пролечено в период с 2016 года по настоящее время 7861 человек.

Все отделения тесно взаимодействуют с другими подразделениями Областной клинической больницы.

В отделении нейрохирургии работает 6 врачей нейрохирургов и врач невролог, кандидат медицинских наук.

Основные заболевания нейрохирургического профиля:

1) новообразования головного и спинного мозга:

нейроэпителиальные, опухоли оболочек головного мозга, опухоли

гипофиза, опухоли черепных нервов, опухоли основания черепа,

метастазы в головной мозг, опухоль спинного мозга, прочие виды

опухолей

2) нетравматические внутричерепные кровоизлияния,

аневризмы и сосудистые мальформации головного мозга);

3) тригеминальная невралгия

4) черепно – мозговая травма

5) травма позвоночника и спинного мозга

6) дегенеративные заболевания позвоночника

7) нейропатии и туннельные синдромы

8) неопухолевая гидроцефалия

10) аномалии Арнольда- Киари

11) стеноз сонных артерий

Нейрохирургическая операционная оснащена интраоперационными микроскопами (ZEISS Pentero900 , ZEISS Pentero800, Leica) аппаратом для интраоперационного нейрофизиологического мониторинга, эндоспопическая стойка CarlZeiss.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА