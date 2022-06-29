Рентген-лаборант Ширин Сергей Юрьевич. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отделение лучевой диагностики ГБУЗ НО ”НОКБ им.Н.А. Семашко”(ОЛД) по уровню профессиональной подготовки медперсонала, оснащенности медицинской техникой и перечню выполняемых на уровне мировых стандартов современных методов лучевой диагностики является одним из лучших в области.

Руководит отделением Григорий Николаевич Власов, врач- рентгенолог высшей категории . В ОЛД вместе с ним трудится большой и дружный коллектив из 20 врачей и 32 рентгенлаборантов, которые постоянно работают над повышением своей квалификации, проходят обучение на циклах последипломной подготовки, активно участвуют в работе конференций и семинаров, организуемых в Российской Федерации и за рубежом. Врачи отделения лучевой диагностики являются не только хорошими диагностами, но и обладают большим клиническим опытом и аналитическим мышлением .

Сегодня парк имеющегося оборудования впечатляет. Это 34 рентгеновских аппарата, в том числе 5 маммографических и 5 флюорографических передвижных цифровых комплексов, два магнитно- резонансных томографа, два мультиспиральных рентгеновских томографа и другое современное оборудование.

Все это позволило отделению динамично развиваться и за последние 3 года внедрить в клиническую практику более 20 новых высокотехнологичных методик, с помощью которых можно успешно диагностировать сложную патологию. Некоторые исследования, например, низкодозовые протоколы сканирования скелета и легких в Нижегородской области выполняются только в ГБУЗ НО «НОКБ им.Н.А.Семашко».

Основные направления деятельности ОЛД:

1. Рентгенологические исследования

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В отделении проводятся как стандартные рентгенологические исследования, так и сложные специальные методики, такие как внутривенная экскреторная урография, цистография, антеградная и ретроградная уретерография, фистулография, холангиохолецитстография и др.

ОЛД ГБУЗ НО ”НОКБ им. Н.А. Семашко” активно участвует в работе Поездов здоровья, используя маммографические и флюорографические передвижные комплексы. Сельские жители при этом своевременно получают необходимое обследование, что дает возможность диагностировать онкологические заболевания молочных желез и органов грудной клетки на ранних этапах.

2. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ):

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В отделении выполняются все виды компьютерной томографии, в том числе, с болюсным динамическим контрастированием.

В 2021г был закуплен современный МСКТ- сканер на 160 срезов за один оборот трубки. Это позволило внедрить в практику новые виды исследований, такие как МСКТ сердца, МСКТ- энтерография, МСКТ- перфузия, низкодозовая МСКТ скелета и легких, протяженные ангиографические исследования.

Томограф оснащен современным программным обеспечением, что помогает увеличить его пропускную способность, получить лучшее качество изображения и открывает новые диагностические возможности при обследовании пациентов.

3. Магнитно-резонансная томография

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отделение оснащено двумя сверхпроводящими высокопольными томографами премиум-класса GE Signa Voyadger и GE Signa HD мощностью 1,5 Тесла. Аппараты позволяют:

- Проводить диагностику заболеваний с высокой точностью, используя индивидуальные настройки аппарата.

- Сократить продолжительность исследования за счет высокой скорости сканирования.

- Проводить все современные виды исследований благодаря наличию необходимого перечня специализированных программ.

На данном оборудовании в настоящее время, кроме стандартных, выполняются такие методики как МРТ сердца, перфузионные исследования, трактография, спектроскопия, МРТ всего тела, МРТ височно-нижнечелюстного сустава и др.

Система разработана для максимального увеличения производительности и оптимизации рабочего процесса. Она отличается непревзойденной функциональностью и позволяет создать исключительно комфортные условия для пребывания больных.

Главным приоритетом отделения лучевой диагностики является пациентоориентированность, высокое качество диагностических услуг и безопасность наших пациентов.

Уважаемые пациенты! Мы всегда рады видеть вас в отделении лучевой диагностики ГБУЗ НО «НОКБ им.Н.А. Семашко», где внимательный и высокопрофессиональный медперсонал проведет рекомендованное вам обследование на самом высоком уровне!

Заведующий отделением:

Заведующий отделением Власов Григорий Николаевич. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Власов Григорий Николаевич; Врач рентгенолог высшей категории, тел: 438-93-75. Запись на МСКТ по тел. 435-80-58, Запись на МРТ по тел. 438-95-34

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА