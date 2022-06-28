Наталья Носова, Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД: Мой «нулевой пациент».

Сериал «Нулевой пациент», посвященный первой вспышке ВИЧ в СССР, набирает популярность в онлайн-кинотеатрах. События фильма разворачиваются в Элисте в 1989 году. По сюжету молодой врач Кирсан Аюшев подозревает, что у его подопечных ВИЧ. Он пытается разобраться, как это могло произойти.

Сериал основан на реальных событиях, и до сих пор существуют две версии возникновения той самой вспышки – зараженный лекарственный препарат на основе крови (иммуноглобулин), который назначали пациентам внутривенно, и нарушение санитарных норм (использование одного шприца для инъекций разным людям), приведшее к распространению заболевания от одного больного. Нулевой пациент — это как раз и есть первый заболевший в конкретной популяции, от которого и началось распространение заболевания.

Мне же вспомнился мой «нулевой пациент», пациент с которого началось моё знакомство с ВИЧ. Было это в 1995 году в Нижнем Новгороде.

Мой сюжет развивался так: молодой врач Наталья Носова, только что окончившая Нижегородскую государственную медицинскую академию, приступила к работе. Лето, мороженое, первые дни работы. Самое больше впечатление в жизни – выпускные экзамены. Самое большое расстройство — первая зарплата. Не то, что сейчас у молодых специалистов. Коллеги рассказывают о практической медицине и, как это водится, посмеиваются над знаниями, полученными в ВУЗе. «Слушай нас, а не педагогов. Мы знаем, что к чему! А там... чему вас там только учат!», – стандартное, в общем-то, подтрунивание над свежеиспеченным специалистом. И тут, у одного из пациентов крупной городской клинике выявили ВИЧ. И что теперь делать — толком не знает никто. В том числе и ироничные коллеги. Не хватало такого опыта.

В соответствии с правилами борьбы с любой инфекцией нужно обследовать контактных лиц. А кого считать контактным лицом? На тот момент типов контакта, при которых происходило заражение, было всего два: незащищенный секс и попадание зараженной крови в кровоток здорового человека (например, при инъекциях, сделанных одним и тем же шприцем). Но у страха глаза велики! По настоянию главного специалиста Отдела особо опасных инфекций Санитарно-эпидемиологической станции обследовали около двухсот человек, включая тех, кто просто заходил к этому пациенту в палату, шел по коридору и чуть ли не под окнами стоял. Очень много бессмысленной работы, скажете вы. И будете правы. Но и сейчас некоторые мои коллеги (медицинские работники!), узнав, что я работаю с ВИЧ-позитивными людьми в Центре по борьбе со СПИД, спрашивают, как мне не страшно браться за дверные ручки в нашем Центре. А что тут может быть страшного? ВИЧ не передается в быту!

В результате в ходе эпидемиологического расследования было установлено, что мой «нулевой пациент» заразился в Москве половым путем.

Но мой «нулевой пациент» не стал таковым для региона, так как ВИЧ в Нижегородской области стал распространяться позже и другим образом. Распространение ВИЧ-инфекции в регионе началось тогда, когда вирус попал в среду потребителей инъекционных наркотиков. Случилось это летом 1996 года.

И до сих пор многие люди наивно считают, что если они и не употребляют наркотики, они находятся вне зоны риска. Но на дворе не девяностые, а 2022 год. А по состоянию на 2022 год ведущий путь передачи ВИЧ-инфекции – незащищенные (без презервативов) половые контакты. На долю этого пути передачи приходится более 75% случаев заражения ВИЧ! И это не удивительно – ВИЧ не имеет специфических симптомов и не определяется «на глаз». Глупо было бы думать, что инфекция, передающаяся половым путем, делает людей сексуально не привлекательными. В таком случае инфекция просто не распространялась бы.

Так что, если в вашей жизни был хотя бы один незащищенный сексуальный контакт (без использования барьерных контрацептивов) – имеет смысл сдать тест на ВИЧ. Это бесплатно. А главное – не имеет негативных последствий. ВИЧ — не смертельное заболевание. И чтобы не стать «нулевым пациентом» в популяции своих друзей и близких, достаточно достигнуть «нулевой» вирусной нагрузки. Современная медицина дает такую возможность.

Так что тестируйтесь и ничего не бойтесь!

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