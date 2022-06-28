Нижегородская областная клиническая больница имени Семашко

Обход профессора в неврологической клинике.

Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко успешно решает возложенные на нее задачи по охране здоровья нижегородцев. Свою славную историю она ведет с далекого 1825 года.

Сегодня это крупнейший в Поволжье современный многопрофильный больничный комплекс, известный далеко за пределами Нижегородской области.Наше учреждение имеет в своем составе стационар на 1322 круглосуточных койки, включая 56 реанимационных коек,и консультативную поликлинику плановой мощностью 600 посещений в смену.

На базе больницы функционируют 26 клинических отделений, 14 параклинических лечебно-диагностических служб.

На обходе в пульмонологическом отделении.

В областной консультативной поликлинике организован прием по 31 специальности, работают 9 специализированных центров и кабинетов (центр реабилитации слуха и речи, центр лазерной микрохирургии глаза, диабетологический центр и др.).

Здесь разрабатываются и активно внедряются самые передовые научные достижения и медицинские технологии. Больница динамично развивается, она оснащена высококлассным лечебно- диагностическим оборудованием, включая 2 аппарата МРТ, 2 аппарата КТ, 2 ангиографические системы(в том числе 1 биплановая) , ультразвуковые аппараты экспертного класса, специализированные видеоэндохирургические комплексы, современную наркозно- дыхательную аппаратуру, эндоскопическое лечебно- диагностическое оборудование.

Микрохирургические операции на глазах дают прекрасные результаты.

Такая оснащенность- предмет нашей общей гордости!Она позволила только в отделении лучевой диагностики за последние 3 года внедрить в клиническую практику более 20 новых высокотехнологичных методик, среди которых МРТ сердца, МРТ всего тела (онкоскрининг), МРТ височно- нижнечелюстного сустава, перфузионные исследования,низкодозовая МСКТ скелета, МСКТ сердца, МСКТ- энтерография и многие другие.

Но главное достижение областной больницы- люди, которые в ней работают! Это свыше 400 врачей, в том числе 4 доктора медицинских наук , 42 кандидата медицинских наук.Четырем из них присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Вместе с врачебным персоналом трудятся 800 средних медицинских работников, 9 из которых имеют высшее сестринское образование.26 сотрудников учреждения награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сложился прекрасный коллектив единомышленников- профессионалов, которому по плечу решение многих задач, стоящих сегодня перед здравоохранением Нижегородской области!

Идет высокотехнологичная нейрохирургическая операция.

Областная больница является клинической базой для 15 кафедр ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава РФ и Военно-медицинского факультета ФГКОУ «Институт ФСБ России».

Уникальность нашего учреждения заключается в том, что здесь реализован принцип неразрывной связи науки и практического здравоохранения. Заведующие кафедрами одновременно являются директорами 8 профильных клиник (хирургической, терапевтической, неврологической, гинекологической, урологической, оториноларингологической, офтальмологической, клиники челюстно- лицевой хирургии и хирургической стоматологии). Они отвечают не только за подготовку студентов, но и за организацию лечебно-диагностического процесса и результаты лечения в клинике.

Областная больница – ведущее медицинское учреждение региона.

Это способствует скорейшему освоению новых медицинских технологий, повышению квалификации и росту профессионального мастерства сотрудников.

На базе стационара больницы успешно функционируют Нижегородский региональный сосудистый центр № 2 и Нижегородский региональный травматологический центр 1 уровня, которые играют значительную роль в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелой сочетанной травмы, включая дорожно-транспортную травму. Очень востребованным среди пациентов за последние годы стало отделение медицинской реабилитации для больных с нарушением функции центральной нервной системы.

Итоги работы нашего учреждения впечатляют.Ежегодно в нем получают стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, свыше 40 тысяч пациентов.Выполняется в общей сложности около 28 тысяч оперативных вмешательств, в том числе 21,3 тысячи операций в условиях стационара и 6,5 тысячи амбулаторно.

Областная консультативная поликлиника вместе с посещениями на выезде за год обслуживает более 250 тыс. посещений.

Использование высоких медицинских технологий – приоритетное направление развития нашего учреждения. Больница имеет лицензию на 15 видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).За прошедший год по квотам ВМП было пролечено 4057 пациентов.

Мы оказываем практическую помощь своим коллегам в районах области. В режиме видеоконференцсвязи (ВКС) организован ежедневный мониторинг состояния пациентов, находящихся на реанимационных койках в центральных районных больницах с оказанием консультативной помощи в ведении данной категории больных.

Аналогичная работа с использованием возможностей ВКС и телемедицинских консультаций проводится специалистами Регионального сосудистого центра №2 применительно к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, находящимся в первичных сосудистых отделениях центральных районных больниц.

Сегодня мы продолжаем славные традиции наших коллег.

В случае необходимости экстренной доставки больного в областную больницу широко используется санитарная авиация.

По поручению Министерства здравоохранения Нижегородской области наше учреждение взяло на себя основную роль в организации Поездов здоровья. Эта работа получила положительную оценку нижегородцев и является важным практическим шагом в приближении специализированной медицинской помощи населению региона.

Основные задачи коллектив областной больницы видит в дальнейшей работе по внедрению современных медицинских технологий, дооснащению нашего учреждения медицинской техникой и оборудованием на уровне лучших мировых образцов, обеспечение доступности, качества и безопасности медицинской помощи.

Главный врач Н.Н. Миронов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА