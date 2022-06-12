«Я хочу остаться в Нижнем»: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков» признался в любви к Нижнему Новгороду

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков» признался в любви к Нижнему Новгороду. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова.

Накануне в Нижнем Новгороде прошел грандиозный концерт группы «Руки вверх». Шоу, посвященное 25-летию группы, должно было состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии концерт постоянно переносился. И вот, наконец, 11 июня нижегородцы смогли увидеть долгожданное выступление.

ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова.

Шоу стало настоящим рекордом – увидеть его собрались 45 тысяч человек. Столько на стадионе «Нижний Новгород» не собиралось никогда, даже на самые зрелищные матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поразил и сам прием, оказанный нижегородцами – на каждое выступление они отзывались бурей эмоций и шквалом аплодисментов.

ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова.

- Я хочу остаться в Нижнем, - не сдержал эмоций солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. – Я готов просто раствориться в этом океане любви. Вы очень крутые!

На концерте прозвучали самые любимые хиты группы – от «Крошки моей» до «Студента». Почти все из них зал подхватывал и пел вместе с Жуковым. Однако не обошлось и без сюрпризов. Одним из них стал приезд на шоу брата Сергея Жукова Михаила. Он поднялся на сцену вместе с музыкантом.

ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова.

К слову, сам Сергей Жуков сейчас находится в отпуске, но удивительным образом совмещает его со стадионным турне.

ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова.

- Вместе со всей семьей отдыхаем в Сочи весь июнь. А на выходные оставляю родных и улетаю в другой город, чтобы на самом крупном стадионе дать самый незабываемый концерт. Вот такое совмещение работы и отдыха у меня, - признался музыкант в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде».