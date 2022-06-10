Солист «Руки вверх» Сергей Жуков о сериале «Евгенич»: «В июле начнем съемки второго сезона, не менее звездного»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал об отношениях с женой, съемках сериалов и об ожиданиях от Нижнего Новгорода. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

Всего сутки остаются до одного из самых долгожданных музыкальных событий в Нижнем Новгороде – шоу группы «Руки вверх» на стадионе «Нижний Новгород». Из-за пандемии шоу переносилось несколько раз. Однако уже завтра поклонники смогут увидеть новое световое, звуковое и визуальное шоу с любимыми хитами. Накануне выступления солист группы Сергей Жуков рассказал об отношениях с женой, съемках сериала «Евгенич» и шоу в Нижнем Новгороде.

За два года мы обновили программу

- Вы несколько раз переносили стадионный тур. В итоге он состоялся почти спустя два года. За это время вы как-то изменили программу по сравнению с тем, что планировалось? Какое шоу в итоге увидят зрители?

Мы очень рады, что тур наконец стартовал в этом году. Пандемия сильно меняла наши планы, но мы упорно продолжали готовиться к стадионным концертам. За пару лет мы частично обновили программу, включили в нее новые песни, которые вышли за это время. В каждом городе нас ждут тысячи и десятки тысяч слушателей, и мы обязаны впечатлить их. Много сообщений получали от нижегородцев, они писали, как сильно ждут этого события. И вот, наконец, 11 июня мы соберем всех на стадионе «Нижний Новгород», чтобы устроить большое классное шоу и 3 часа любимой музыки. Уже очень ждем нашей встречи!

За пару лет группа частично обновила программу. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- Из-за пандемии концерт дважды переносился. Зрители приобретали билеты два года назад, но за это время наверняка существенно выросли расходы на организацию концертов. Постоянные отмены сильно по вам ударили в финансовом плане?

Сильно по мне ударила отмена концертов. Ну представляете, что предыдущие 20 лет я 20 дней в месяц проводил на гастролях. У нас выстроилась настолько четкая система, что приезжая в город, мы сразу подписывали договор на следующий год - настолько успешными и стабильными были наши концерты. А тут - два года вообще почти без выступлений. Но я долго не сидел без дела - основал Руки Вверх Продакшн и начали снимать сериалы, вы уже смотрели сериал “Евгенич”? Это наш первенец, но скоро выйдут еще несколько.

На гастролях привычный режим дня постоянно сбивается. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

Но вы не представляете, как же я соскучился по гастролям и нашим зрителям. В прошлые выходные наш стадионный тур стартовал в Екатеринбурге, было больше 30 тысяч человек. Которые вместе со мной хором пели «Чужие губы» и «Крошку мою». Это - счастье! Уверен, что в Нижнем на наше шоу придет еще больше людей

С удовольствием пою «Крошку мою»

- Петь «Крошка моя» и «Он тебя целует», когда тебе уже 45, каково это? Есть какая-то разница в эмоциональном плане, когда вы выступаете с этими песнями в 21 год и в 45 лет?

Лет 20 назад я давал интервью и говорил, что точно не буду скакать по сцене с “Крошкой моей” в 40 лет. И что вы думаете? Мне уже 46, я с удовольствием делаю это и не собираюсь останавливаться. Я получаю крутейшую обратную связь от слушателей, и это очень заряжает. К тому же, я не пою одни и те же песни - постоянно появляются новые треки, фиты с молодыми ребятами. А когда на концертах кричат “Сережа, спой “Алешку”!” я понимаю, что с нашими песнями у людей связано столько классных воспоминаний. И мне нравится дарить эти эмоции, ностальгировать вместе со слушателями.

Уже завтра поклонники смогут увидеть новое световое, звуковое и визуальное шоу с любимыми хитами. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- А физически тяжелее выступать? Как вы поддерживаете себя в форме?

На гастролях привычный режим дня постоянно сбивается. Только привыкаешь к чему-то, как меняются часовые пояса, и всё идет под откос. Меняется сон, питание, физическая активность. Но я постоянно восстанавливаю режим. Сейчас я слежу за своим питанием, за качеством продуктов и тем, как они приготовлены. Ограничиваю себя в жирной, жареной еде. Консультируюсь со специалистами, которые помогают подобрать полноценный рацион без вреда для здоровья. Кроме того, стараюсь быть физически активным и в свободное время выполнять упражнения, много гулять и не лежать на диване.

Регина – ангел, которого хочется оберегать

- Вы с Региной никогда не стесняетесь проявлять свои чувства. Пишите трогательные посты, читая которые, видно, что вы настоящий романтик. Не боитесь показаться слишком сентиментальным?

Я не отношусь к тому типу мужчин, для которых проявление чувств равно проявлению слабости. Нежное отношение к любимой женщине говорит о мужественности намного больше, чем грубость и брутальность. Да и с Региной по-другому просто невозможно. Она ангел, которого хочется оберегать, брать под свое крыло и дарить только радость. Одновременно, она очень мудрая, но тактичная – я с ней всегда советуюсь по всем вопросам. Таким женщинам хочется посвящать стихи, дарить самые красивые цветы и как можно чаще говорить о своей любви.

Я не отношусь к тому типу мужчин, для которых проявление чувств равно проявлению слабости. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- Откуда у мужчин появляется умение брать на себя ответственность за семью, за любимую женщину? Это воспитание, жизненный опыт или что-то еще? Сейчас очень много людей, которые несерьезно относятся к отношениям и семье…

Здорово, когда с самого детства парней учат нести ответственность за себя и своих родных. Но каждый приходит к этому в свое время. Кто-то и в 30, и в 40 лет ощущает себя холостяком, который пока не готов к серьезным отношениям. И это не значит, что он безнадежен, просто нужно время, чтобы стать более зрелым. В таких случаях не стоит заводить жену и детей, просто потому что “уже пора”. Лучше немного повременить и осознанно строить классную, счастливую семью.

- С Региной вы уже больше 15 лет вместе. Как вы сумели сохранить такие нежные и трепетные чувства? А есть у вас какие-то лайфхаки, чтобы подогреть страсть в интимной жизни?

Ответ один - любовь. Это сложно объяснить словами, но я полюбил Регину однажды и продолжаю влюбляться в нее снова и снова. С ней я чувствую себя молодым романтиком, хочу совершать для нее поступки и делать все, чтобы она улыбалась. Очень важно оберегать любимого человека, заботиться о нем и искренне радоваться тому, что вы есть друг у друга. Наверное, именно благодаря тому, что мы не воспринимаем всё это как должное, нам удается сохранить такие трепетные чувства.

Я полюбил Регину однажды и продолжаю влюбляться в нее снова и снова. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- Регина как-то рассказывала, что из-за того, что вы редко видитесь, не ссоритесь и еще больше цените друг друга. Как думаете, а если бы не было плотного гастрольного графика, у вас было бы больше ссор?

Будь это так, вряд ли у нас получилось бы создать крепкую семью. Конечно, мы иногда спорим, бывают разногласия, как и у любой пары. И тут не так важно, нахожусь я на гастролях или дома. Но отношения - это работа, и в какие-то моменты себя нужно преодолевать. Мы еще в самом начале договорились, что не будем скандалить и выплескивать эмоции друг на друга. Если мы в чем-то не сходимся, то даем себе время остыть, всё обдумать и обсудить проблему на трезвую голову. Ну а когда в гастролях появляется перерыв, или появляется выходной, мы обязательно всей семьей едем куда-нибудь в отпуск или в поездку, и в такие дни меня по работе отвлекать не стоит. Вся моя команда знает, что у меня семья на первом месте. Если у нас запланирован отпуск с семьей или поездка на выходные вместе, я это ни за что, не отменю, какие бы деньги не предлагали.

Три главных родительских совета

- Родители вас в целом воспитывали в строгости? Можете назвать три главных для вас совета, которые они вам дали?

То, как меня воспитывали родители, сильно отличается от воспитания современных детей. Родители были в меру строгими, но не пытались отгородить от всего на свете. Никаких тебе снеков из сельдерея, молока без лактозы и прочего. Упал - до свадьбы заживет, заплакал из-за ерунды - не распускай нюни и будь мужиком. Некоторые их советы очень помогли мне в жизни. И вот три главных: 1) умей нести ответственность за себя и свои поступки; 2) трать свое время с умом и постоянно учись чему-то новому; 3) в любой ситуации сохраняй спокойствие и смело иди вперед.

То, как меня воспитывали родители, сильно отличается от воспитания современных детей. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- А своих детей вы привыкли контролировать или доверяете им? Недавно вы рассказывали, что свои гонорары они всегда отдают вам с Региной. А с какого возраста вы можете разрешить им самим управлять своими финансами?

У нас с Региной получается воспитывать детей так, чтобы нам не приходилось следить за каждым их шагом. Конечно, мы направляем их, контролируем, всегда знаем, где они и с кем. И нам травится, что они советуются с нами по всем важным делам.Да, их гаджеты под родительским контролем и у нас на их счет существуют строгие правила. Но по большому счету мы им доверяем и не боимся, что они вот-вот выкинут что-то неадекватное и поведут себя не так, как нам хотелось бы. Что касается финансов, то они уже сами что-то зарабатывают и свои гонорары за участие в съемках или театральных постановках могут тратить самостоятельно.

- Вы говорили, что не считаете проблемой уход многих иностранных брендов из России? А есть бренды, по которым вы все же будете скучать? Как вы думаете, в каких аспектах российские компании еще менее развиты по импортозамещению, а в каких у нас уже все хорошо?

Многие привыкли ругать всё российское и говорить о наших брендах, как о чем-то второсортном. Но в стране есть огромное количество компаний, которые работают на высоком уровне. Ресторанный бизнес, индустрия красоты и моды - в этих сферах мы составим отличную конкуренцию иностранным брендам. И здесь я назвал только то, в чем разбираюсь я и мои близкие. Наверняка, бизнесмены из других сфер тоже создают классные продукты. Вопрос только в желании изучить их и открыть для себя что-то новое.

Удар по ресторанному бизнесу

- У вас свой ресторанный бизнес: сеть кондитерских “Любовь и сладости”, кафе “Папа жарит мясо”, “Руки ВВерх! Бар”, “Руки Вверх Суши”. А вы с какими-то трудностями столкнулись в процессе импортозамещения?

Сложнее всего пришлось «Руки Вверх! суши» - нашему самому молодому проекту: стремительно подорожали лосось и тунец, пришлось искать новых поставщиков, корректировать цены, вводить эконом линейку. В остальных проектах тоже быстро преодолели все сложности – сказался профессионализм команды. Даже объявили заморозку цен в «Руки Вверх! Барах». Не стали наживаться на наших клиентах в отличии от большинства других ресторанов и барах. И посетителям это понравилось – у нас аншлаги, что в «Руки Вверх! Барах», что в «НеБарах» всю весну.

Сложнее всего пришлось «Руки Вверх! суши» - нашему самому молодому проекту. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- Говорят нельзя вести бизнес с друзьями – можно испортить отношения. У вас семейный бизнес. Это тяжело? Никогда не возникают споры с Региной по каким-либо вопросам?

Сладкий бизнес только сближает нас с Региной. Мы вместе придумываем десерты, креативим, проводим дегустации. Но Регина намного больше меня вовлечена в этот проект, в «Любовь и сладости» она - главная. И в большинстве случаев, я ей уступаю. Она легко управляется с большим коллективом и достаточно сложным бизнесом, который продолжает развиваться и расти.

Звездный состав «Евгенича»

- Перед Новым годом у вас вышел сериал «Евгенич». В нем снялись многие российские звезды. Почему вы их пригласили сыграть в сериале?

«Евгенич» –это проект, которым я жил последние два года. Когда началась пандемия, объявили карантин и запретили концерты и прочие массовые мероприятия, я сначала загрустил. Никто не знал, как это надолго. А потом моя творческая натура потребовала выхода творческой энергии. Мы написали сценарий про сумасшедшегогения, который написал все хиты 90х, а потом добровольно ушел в изгнание, не зная, что наступили совсем другие времена с инстаграмом, вконткте и стриммингом.

«Евгенич» –это проект, которым я жил последние два года. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

В этом сериале я выступил не только как генеральный продюсер, но и как исполнитель главной роли. У нас был классный актерский состав: Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Маргарита Аброськина, а также множество звезд в камео, - Ольга Бузова, Лолита, Даня Милохин, Игорь Акинфеев, Дима Билан, а также Клава Кока иNiletto.Всем им Евгенич (а на самом деле я) написал по песне. На каждую песню сняли клип и потом выпустили альбом-саундтрек. В июле приступаем к съемкам второго сезона. И он обещает быть не менее звездным.

Отпуск на работе

- В прошлом году Нижний Новгород отметил свое 800-летие. А с чем у вас ассоциируется наш город, и чего вы ждете от выступления здесь?

С самой классной публикой. В Нижнем «Руки Вверх!» всегда любили и очень тепло поддерживали. Уверен, что также будет и в этот раз. Что жду от выступления в этот раз. Хотим установить рекорд нашего стадионного тура. Неделю назад в Екатеринбурге было почти 35 тысяч людей на концерте, по всем данным в Нижнем Новгороде будет еще больше!

- Лето – традиционная пора отдыха, а у Вас большое турне. Получается ли как-то отдыхать? И какой вообще ваш идеальный отдых и где?

Вы не поверите, но я сейчас в отпуске. Вместе с со всей семьей отдыхаем в Сочи весь июнь. А на выходные оставляю родных и улетаю в другой город, чтобы на самом крупном стадионе дать самый незабываемый концерт. Вот такое совмещение работы и отдыха у меня.

Наши концерты похожи на путешествие на машине времени в те времена, когда все были юны, беззаботны и веселы. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

- На сегодняшний день вы являетесь самой популярной группой в России. Почему люди так любят эти песни из 90-х? В чем ваш секрет?

Я бы не стал говорить – самой. Мы не соревнуемся с теми же Би-2 или Ленинградом или Бастой. Каждый из нас может собрать стадион. Ну, может быть, еще Земфира сможет, если захочет. Больше не уверен, что у кого-то получится. Тут нет секрета, у меня нет формулы хита, которую я храню в сейфе (как рецепт кока-колы). Есть наши песни, которые полюбились стране. И есть наша публика, которая год за годом ходит на наши концерты.

Потому, что они знают, что придя на наш концерт, они снова станут молоды и счастливы. Мы любим говорить, что наши концерты похожи на путешествие на машине времени в те времена, когда все были юны, беззаботны и веселы. Приходите в субботу на стадион «Нижний Новгород». Обещаем великолепное шоу, 3 часа любимой музыки и танцы нон-стоп!