Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» оказывает полный перечень консультативных, диагностических, лечебных услуг для взрослых и детей.
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» - это:
• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 11 лет
• входит в группу «АльфаСтрахование» и занимает устойчивую позицию на рынке.
• входит в ТОП 15 крупнейших частных медицинских компаний РФ, по версии Vademecum
• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей
• новейшие методы диагностики
• стоматологические услуги
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».
• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента (круглосуточный доступ к своей электронной медицинской карте)
• возможность удаленной записи: через Личный кабинет на сайте, мобильное приложение или по телефону.
• отсутствие очередей
• комфортные условия обслуживания
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».
• доступные цены
• эффективное лечение
• безупречная репутация
• единые, самые высокие стандарты качества оказания медицинских услуг,
• внимательный и вежливый персонал
Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на внимательное отношение к Вашему здоровью, подробные консультации специалистов, эффективное и качественное лечение.
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».
КОНТАКТЫ:
Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50
тел. (831)266-68-63
Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА