Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» оказывает полный перечень консультативных, диагностических, лечебных услуг для взрослых и детей.

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» - это:

• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 11 лет

• входит в группу «АльфаСтрахование» и занимает устойчивую позицию на рынке.

• входит в ТОП 15 крупнейших частных медицинских компаний РФ, по версии Vademecum

• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей

• новейшие методы диагностики

• стоматологические услуги

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».

• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента (круглосуточный доступ к своей электронной медицинской карте)

• возможность удаленной записи: через Личный кабинет на сайте, мобильное приложение или по телефону.

• отсутствие очередей

• комфортные условия обслуживания

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».

• доступные цены

• эффективное лечение

• безупречная репутация

• единые, самые высокие стандарты качества оказания медицинских услуг,

• внимательный и вежливый персонал

Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на внимательное отношение к Вашему здоровью, подробные консультации специалистов, эффективное и качественное лечение.

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья».

КОНТАКТЫ:

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 48/50

тел. (831)266-68-63

Сайт: https://novgorod.alfazdrav.ru/

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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА