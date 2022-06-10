«Сначала все подумали, что это шутка»: Стали известны подробности гибели 15-летнего подростка, утонувшего на Щелоковском хуторе

Мальчика откачивали почти час. Фото: СОЦСЕТИ

Накануне Нижний Новгород потрясла ужасная новость: на Щелоковском хуторе в озере утонул 15-летний подросток. Мальчика вытащили на берег и пытались откачать, но, к сожалению, усилия спасателей оказались напрасными.

Все произошло около 16 часов вечера 9 июня на первом озере Щелоковского хутора, где 15-летний Егор Д. отдыхал вместе со своими друзьями. Погода стояла жаркая и солнечная, поэтому на пляже было многолюдно. Денис Ничепоренко был среди тех отдыхающих, которые стали очевидцами трагедии. Молодой человек рассказал «КП – Нижний Новгород», что все произошло прямо на его глазах.

- Они вместе с девочкой бежали по пирсу, и девочка его толкнула в воду, после чего прыгнула за ним. Парень сразу начал идти на дно, он схватился за девочку и крикнул «помогите!». Сначала все подумали, что это шутка. Потом девочка выплыла, а парень нет. Я начал орать «на помощь!», подбежали люди и стали его искать. Потом прибежал спасатель. Когда начали выходить пузыри, он нырнул, но не смог дотянуться до него – глубина там около трех метров. И после этого его только минут через 10 обнаружил какой-то парень, и вместе со спасателем они нырнули и достали его, - рассказал Денис «КП – Нижний Новгород».

Дальнейшие действия разворачивались уже на берегу – наглотавшегося воды подростка пытались вернуть к жизни.

- Когда его достали, то сразу положили на пирс, и спасатель начал делать массаж сердца. МЧС прибыли через 10 минут, скорая ехала минут 30. В общей сложности его откачивали где-то около часа, - вспоминает Денис.

Кто-то из очевидцев снял на видео, как мальчика пытаются откачать сначала пляжный спасатель, а потом и сотрудники МЧС – эти кадры выложили в соцсетях, однако мы не будем публиковать их из этических соображений.

Кадр с видеозаписи, где подростка пытаются вернуть к жизни спасатели. Фото: СОЦСЕТИ

В интернете ходят слухи о том, что подростки были под алкоголем, однако Денис говорит, что погибший мальчик не был пьян.

- Парень был трезвый, - уверен он.

Егор в этом году окончил 9 класс – он учился в одной из школ в Верхних Печерах. В июле ему должно было исполниться 16 лет. Друзья и знакомые погибшего мальчика отзываются о нем как о дружелюбном и очень добром человеке, который всегда заряжал окружающих позитивом.

Знакомые отзываются о погибшем как о добром и позитивном человеке. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы тебя все очень любим, прости, что были не рядом. Такой хороший человек, лучик в жизни многих. Добрый, жизнерадостный и отзывчивый человек.. Нам тебя не хватает, очень. Спи спокойно, золотце, мы всегда будем помнить о тебе... больно… – написала на странице Егора его знакомая Саша Муркина.

Напомним, в прошлом году на этом озере утонул 14-летний мальчик. Его также пытались откачать спасатели, но вернуть к жизни его не удалось. По данным МЧС, в 2022 году в Нижегородской области на воде погибли пять человек, в том числе двое детей.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора.