Иномарка влетела в столб и отскочила на участок частного дома в Нижегородской области

Водитель автомобиля скрылся. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Для многих летающий автомобиль – синоним будущего, а вот для жителей Нижегородской области это явление давно стало нормой. Здесь машины всё чаще «перелетают» через заборы и оказываются в чужих огородах и садах. Казалось бы, клумбами из колёс уже давно никого не удивить, а что насчёт целого автомобиля, расположившегося на придомовой территории на боку или вверх пузом? Такое, естественно, происходит из-за горе водителей, никакая мистика или сверхтехнологии здесь не замешаны.

Например, настоящим сюрпризом для жителей посёлка Память Парижской Коммуны стал автомобиль Киа Рио, лежащий прямо перед одним из частных домов. Как отреагировали хозяева участка непонятно, ведь вскопанная земля – это хорошо, а вот раскуроченный новенький забор – плохо.

Пострадал пассажир Киа Рио. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

– ДТП произошло в 02:30 11 июня в посёлке Память Парижской Коммуны в Борском районе, – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. – Водитель автомобиля Киа Рио не справился с управлением и наехал на столб рядом с домом №14 на улице Ленина.

После этого, вероятно, машина отскочила и опрокинулась на чужой участок, да там и осталась. А удалой водитель в это время решил скрыться с места ДТП, забыв даже про своего друга.

– Пострадал пассажир Киа Рио, у него имеются признаки опьянения, у скрывшегося водителя, скорее всего, тоже, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ДТП в посёлке Память Парижской Коммуны. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, 15 мая похожая авария произошла в посёлке Ближне-Песочное в Выксунском районе – там иномарка вылетела с дороги, опрокинулась и, проломив забор, влетела в огород местного жителя. Погибших и пострадавших, к счастью, не оказалось.

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