Высокотехнологичный многопрофильный медицинский центр Академия VIP.

Высокотехнологичный медицинский центр «Академия VIP» успешно работает с 2004 года. Команда врачей экспертного уровня увлечена своим делом и нацелена на достижение оптимальных результатов вместе с каждым пациентом.

Лечение в стоматологическом отделении проводится по российским и международным стандартам и гарантирует полную безопасность всех манипуляций для пациента. Команда стоматологов работает в практически неизменном составе с момента основания клиники. Помощь оказывается по всем направлениям стоматологии: от сложных эндодонтических лечебных процедур под микроскопом и костнопластических операций до восстановления пародонта плазмотерапией и сложных ортопедических работ с полным восстановлением зубного ряда и эстетики.

Высокотехнологичный медицинский центр «Академия VIP» успешно работает с 2004 года.

Мы являемся обладателями собственной цифровой инновационной зуботехнической лаборатории, позволяющей выполнять высокоточные индивидуальные и превосходные по эстетике работы.

Сотрудничество с мировыми лидерами стоматологического оборудования позволяет проводить диагностические и лечебные манипуляции на базе 1 клиники (в клинике имеется компьютерный томограф Green CT, микроскоп Leiсa, стоматологические установки Planmeca и другие.

Высококвалифицированные врачи-гинекологи бережно проведут обследование и диагностику, и вместе с хирургом и гинекологом,в случае необходимости,помогут справиться с самыми сложными проблемами. Комплексное лечение всегда направлено на то, чтобы в полном объеме сохранить здоровье женщины и подарить радость материнства и высокое качество жизни.

С 2004 года мы занимаемся проблемами мужского и женского бесплодия. В 2010 году нами был открыт центр репродукции «Папа, мама и малыш» (ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека»).

В «Академии VIP» мы решаем сложные проблемы при гинекологических эндокринных заболеваниях, всех формах эндометриоза, при нарушении анатомии женских половых органов таза, миомах. Применяются все виды эндоскопических диагностических лечебных операций. При интимных проблемах широко используются современные лазерные технологии

В «Академии VIP» в 2020 году открыт центр здоровья плода — отделение пренатальной диагностики. Мы проводим скрининги при беременности по УЗИ экспертного класса 3D и 4D на аппаратах Voluson E10 2020 и 2021 года выпуска с искусственным интеллектом. Также мы проводим неинвазивную пренатальную диагностику по крови матери с 10-ой недели беременности, и инвазивную (абсолютно безопасную пренатальную диагностику). Современная диагностика при планировании беременности или во время беременности позволяет будущим родителям быть уверенными в здоровье малыша. Мы точно диагностируем причины невынашивания беременности и помогаем стать женщинам счастливыми мамами.

Команда врачей экспертного уровня увлечена своим делом.

В клинике работает отделение пластической хирургии, в котором доктора ориентированы на использование малоинвазивных методов омоложения и бьютификации, уделяя при этом огромное внимание общему здоровью пациента. Особенностью нашей клиники является то, что мы ратуем за абсолютную безопасность, естественность и индивидуальность.

В отделении косметологии используются все виды лазерных технологий для коррекции кожи лица и тела. Проводятся методики индивидуального комплексного омоложения, а также представлено отделение anti-age медицины. Оно позволяет на системном уровне замедлить процессы старения и улучшить качество жизни в любом возрасте.

В отделении офтальмологии мы проводим уникальные операции для детей и взрослых, начиная с 3-х лет при сложных формах косоглазия, близорукости, патологиях сетчатки, сложных формах катаракты, а вместе с клиникой «Папа, мама и малыш» являемся клиникой полного цикла и по офтальмологии.

"Академия VIP"— это индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье, для тех, кому важно высокое качество жизни. Главное для нас — ваши здоровье и красота.

КОНТАКТЫ

Ул. Студеная, 57

8 (831) 270-00-00

Ссылка на сайт клиники www.academy-vip.com

Ссылка на группу вконтакте клиники https://vk.com/vrachi_nizhnego_novgoroda

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