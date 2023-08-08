Цифровая стоматология «Академия VIP» — красота и здоровье вашей улыбки!

Важным принципиальным отличием стоматологии «Академия VIP» от других клиник является особый подход к лечению. В основе методов находится идея быстрой диагностики и быстрой реабилитации пациентов. В «Академия VIP» все медицинские услуги можно получить в одном месте.

Важно отметить, что стоматологи клиники специализируются на самых сложных случаях. Многие их них работают с момента открытия клиники – более 18 лет.

Организм человека —это единое целое, поэтому патологии зубов необходимо лечить одновременно с другими органами. Если пациента беспокоит пародонтит, то мы сразу направляем его к эндокринологу и другим профильным специалистам. Для восстановления поврежденной ткани применяются репаративные хирургические методики (костная пластика и лоскутные операции). В не периода обострения лечение пародонтита проводится специальным аппаратом. Он позволяет бережно и совершенно безболезненно удалить налет и зубные отложения.

Важным принципиальным отличием стоматологии «Академия VIP» от других клиник является особый подход к лечению.

Еще одним методом, который лежит в основе работы стоматологии «Академия VIP» является сохранение зубов, казалось бы, в безнадежных случаях. Наши специалисты ежедневно борются за те зубы, которые в других клиниках уже приговорили к удалению. В этом им помогают цифровой томограф GreenCT и микроскоп Leica с оптикой Carl Zeiss.Это гарантирует точность осуществляемого лечения.

Еще одним важным преимуществом стоматологии «Академия VIP» является не только высокое качество лечения, но и персонализированное обслуживание. Если пациент испытывает дискомфорт во время классического лечения кариеса посредством сверления, мы предлагаем лечение по технологии ICON. Эта технология предполагает заполнение пораженного пространства специальным составом, который направлен на устранение бактерий. Помимо этого, в клинике есть возможность лечения зубов «во сне» без боли и страха.

Стоматологическая клиника «Академия VIP» располагает собственной цифровой зуботехнической лабораторией. Это позволяет сократить в несколько раз ручной труд и увеличить точность при протезировании. Теперь получить идеально ровную и белоснежную улыбку стало гораздо проще! Цифровые методики позволяют всего за один день изготовить высокотехнологичные коронки, виниры и люминиры.

Это стало возможно благодаря CAD/CAM технологиям. На первом этапе стоматолог снимает слепки при помощи цифрового сканера. Затем при помощи 3D-сканера и специальной программы создается цифровая модель будущей конструкции. Далее модель вытачивается во фрезерном станке, и при необходимости ее дорабатывает зубной техник. На последнем этапе готовая конструкция устанавливается пациенту.

Новые технологии не только дают возможность сэкономить время на посещении клиники, но и получить высокопрочную конструкцию, изготовленную из диоксида циркония. Данный материал полностью совместим с тканями человека, и может применяться при наличии аллергических реакций. Важно отметить, что конструкция из диоксида циркония получается настолько тонкая, поэтому требуется лишь минимальная обточка зубов.

Одним из самых популярных способов усовершенствования улыбки является отбеливание зубов. В нашей клинике выполняется профессиональное отбеливание ZOOM 4. Оно подходит даже для чувствительных зубов, так как во время процедуры применяется специальный гель с пониженной концентрацией перекиси водорода. Эффект от отбеливания сохраняется на несколько лет.

В тех случаях, когда пациент попадает в клинику уже с утраченными зубами, наши стоматологи способны восстановить зубной ряд максимально естественно. Клиника специализируется на костной пластике, которая выполняется в самых сложных случаях.

В работе используются только качественные имплантаты.

"Академия VIP"— это индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье, для тех, кому важно высокое качество жизни. Главное для нас — ваши здоровье и красота.

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