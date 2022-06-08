«Комсомолка» дарит личную встречу с Сергеем Жуковым и билеты на концерт «Руки Вверх!». ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

У нас для вас отличная новость! «КП-Нижний Новгород» совместно с официальным сообществом Сергея Жукова разыгрывает два билета на концерт группы «Руки Вверх!», который пройдет 11 июня в 20:00 на стадионе «Нижний Новгород»…и-и-и...Личную встречу с фронтменом группы!

У вас есть уникальная возможность встретиться с любимым поп-музыкантом и зажечь на концерте группы «Руки Вверх!». Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно выполнить всего несколько условий:

- быть подписанным на нашу группу «ВКонтакте»;

- сделать репост поста с конкурсом к себе на страницу;

- написать в комментариях свое самое счастливое воспоминание, связанное с одной из песен (любой) группы «Руки Вверх!».

- ваш профиль на время проведения розыгрыша должен быть открытым!

10 июня мы выберем ДВУХ счастливчиков с помощью сервиса «Рандомайзер», которым вручим по одному билету, и которые смогут попасть на личную встречу с Сергеем Жуковым!

Специально для стадионного тура музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу. На концертах будет задействовано максимальное количество звука, чтобы каждый зритель в зале смог услышать любимые композиции, а большие экраны помогут увидеть все происходящее на сцене. На стадионных выступлениях прозвучат все хиты Сергея Жукова, созданные за время существования группы «Руки Вверх!»: «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алешка», «18 мне уже», «Она меня целует», «К черту эту гордость!», «Когда мы были молодыми» и многие другие.

Подписывайтесь на официальное сообщество Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!», чтобы не пропускать актуальные новости и релизы треков любимых музыкантов!