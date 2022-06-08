Две несовершеннолетние мотоциклистки чуть не погибли при столкновении с «Ягуаром» в Дивееве

ДТП произошло в одиннадцатом часу вечера. Фото: принтскрин видео.

С наступлением теплых деньков концентрация мотоциклов на нижегородских дорогах заметно увеличивается, неизбежно возрастает и риск возникновения ДТП с ними. Одна такая резонансная мотоавария произошла поздним вечером 7 июня в селе Дивеево и в ней чуть не погибли девочки-подростки.

- На улице Арзамасской, 43 водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем «Ягуар» при развороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом ЗИД, - рассказали в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

В распоряжении дорожной полиции оказалось видео этой жуткой аварии. Одна из камер поблизости запечатлела, как белая иномарка начинает маневр и в этот момент ее таранит железный конь. В то же мгновение девушки падают на асфальт, а мотоцикл заваливается на бок.

В результате ДТП 16-летняя мотоциклистка получила закрытый вывих правого бедра, а ее 15-летняя пассажирка — закрытый перелом бедра и ссадины. Обеих пострадавших доставили в местную больницу и госпитализировали. О юных мотоциклистках известно, что они учатся в 9 классе школы.

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