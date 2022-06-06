Иномарка протаранила машину ДПС на трассе под Дзержинском. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе под Дзержинском ранним утром 6 июня. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Инцидент произошел на Автозаводском шоссе. Патрульный автомобиль совершал разворот, а двигавшийся за ним водитель «Форда», не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон, в результате чего произошло столкновение, - пояснили в ведомстве.

Информации о пострадавших на данный момент нет, а у обоих автомобилей разбиты «морды». Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, неделю назад в Заволжье отечественная легковушка на перекрестке протаранила пожарную машину. Водитель «Лады» не заметил спецтехнику, ехавшую с проблесковым маячком и сиреной, и в результате врезался в нее на полной скорости.