Легковушка протаранила пожарную машину в центре Заволжья

Фото: скрин из видео. Источник: Мой Нижний Новгород.

Страшная авария произошла 30 мая в Заволжье – на центральном перекрёстке по улице Баумана легковушка протаранила пожарную машину. Столкновение произошло в 13:20.

Известно, что автомобиль Лада Гранта проезжал перекрёсток на зеленый сигнал светофора, но не предоставил преимущества пожарной машине с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в марте 2022 года полицейский автозак перевернулся, столкнувшись с иномаркой, на пересечении улиц 9-го Мая и Ленина в Арзамасе. Все участники ДТП отделались легким испугом, никому из них впоследствии не понадобилась медицинская помощь.

Позже в интернете также появилось видео, заснятое системой видеонаблюдения «Безопасный двор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!