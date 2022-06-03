Транспортную развязку на улице Циолковского открыли в Нижнем Новгороде Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня в Нижнем Новгороде открыли движение на транспортной развязке на улице Циолковского. Без преувеличения это была одна из самых важных строек последних лет.

- Это один из крупнейших транспортных проектов, реализация которого стала возможной в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, - отметил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Транспортная развязка решит проблему ежедневных пробок на железнодорожном переезде, который фактически отделял от остальных районов города почти 50 тысяч сормовичей.

На церемонии открытия присутствовал заместитель премьер-министра страны Дмитрий Чернышенко. Фото: Кирилл Мартынов

Напомним, о строительстве этой развязки заговорили еще несколько лет назад. Жители Сормова часами простаивали в многокилометровых пробках в районе железнодорожного переезда. Однако в сентябре 2020 года дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – под развязку был выделен участок, а затем началось и само строительство. Известно, что общая протяженность развязки составляет чуть более 1,5 километров. Она включает четырехполосный путепровод протяженностью более 600 метров.

- В 20-летней перспективе на перекрестке Циолковского и Культуры интенсивность транспортного потока может вырасти почти в 1,5 раза, - отметил Глеб Никитин. - Транспортная развязка спроектирована с учетом прогнозируемого трафика.

Теперь нижегородцам надо привыкать к новой схеме движения. Фото: Кирилл Мартынов

Тем временем в ближайшие дни нижегородским автомобилистам придется привыкать к новой схеме движения. Со стороны Светлоярского озера для съезда на улицу Станиславского есть разворотная петля. Для поворота на улицы Федосеенко и Культуры водители должны перестроиться в крайнюю правую полосу путепровода. Автомобилистов призывают заранее изучить схему, а также обращать внимание на установленные на развязке аншлаги и дорожные знаки.

А вот автобусы вернутся на прежние маршруты, по которым они следовали до начала строительства.