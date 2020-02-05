Развязку на Циолковского начнут строить весной

Начала строительства транспортной развязки на Циолковского жители Сормова ждут уже несколько лет. Многокилометровые пробки в районе железнодорожного переезда стали одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях: автомобилисты жалуются на заторы постоянно.

И вот вопрос наконец сдвинулся с мертвой точки. Развязке – точно быть! И уже в ближайшее время. В конце января стало известно, что участок площадью 103 га под строительство новой дороги уже выделено. По информации правительства Нижегородской области, общий объем инвестиций должен составить 3,8 миллиарда рублей. При этом проект должен быть реализован за 32 месяца.

Но и это – уже не точно. 4 февраля губернатор Глеб Никитин в своем «Инстаграм» сообщил отличную новость – развязка появится намного раньше. Сроки строительства сократили до 22 месяцев, а значит, проблемы с пробками в лучшем случае будут решены к концу 2021 года.

- Мы приняли такое решение, выделили средства и сделали проект. Весной начнем строить! При этом нашли способ сократить сроки строительства до 22 месяцев по сравнению с 36 по проекту. Но! На этот период транспортную обстановку стройка ещё сильнее усложнит. В этой связи было найдено одно из решений для компенсации - городская электричка. Она позволит обеспечить ежедневную транспортную связь более 40 тысяч сормовичей с центром, - написал Глеб Никитин.

По его словам, пригородные электрички будут ездить до станции «Варя». А с 1 мая в Сормове запустят наземное метро. Жители 7-го микрорайона смогут с комфортом добраться до улицы Щербакова за 6 минут, до станции Варя - всего за 10 минут.

КСТАТИ

С 1 июня в районе Починок ГЖД планирует разместить перехватывающую парковку, где можно оставить свой автомобиль и пересесть на общественный электротранспорт – метро, трамвай или электричку. Кроме дополнительных маршрутов электротранспорта, в Сормовском районе может появиться кольцевой внутрирайонный маршрут автобуса для доставки жителей 5 и 7 микрорайонов к станции Починки.