ФК «Нижний Новгород» не продлил контракт с Александром Кержаковым. ФОТО: ФК "Нижний Новгород"

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков подтвердил, что нижегородский клуб не продлил с ним контракт. По его словам, несмотря на то, что контракт с ним закончился 1 июня, никаких новых предложений ему от клуба не поступило.

- Нижний Новгород» не продлил со мной контракт, он перестал действовать с сегодняшнего дня — 1 июня. Веду ли с клубом переговоры? Ну, поверхностно что-то обсуждается, но никаких конкретных предложений от «Нижнего Новгорода» сейчас нет, - рассказал Александр Кержаков «Чемпионату».

И это при том, что под руководством Александра Кержакова нижегородская команда неделю назад вышла в РПЛ и обыграла знаменитый питерский клуб «Зенит» со счетом 1:0. Для нижегородских болельщиков это стало настоящим подарком.

- Огромное спасибо ребятам, у нас в этом сезоне были сложные времена. В дебюте в нас мало кто верил за пределами тренировочной базы, - прокомментировал тогда победу Александр Кержаков. - Но ребята верили до конца, прислушивались к нам, выполняли то, что от них просим.

Напомним, Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Нижний Новгород» летом прошлого года.

- Рад видеть на посту главного тренера нижегородцев лучшего бомбардира российского футбола и сборной России, - отметил тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - - Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой, амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска.