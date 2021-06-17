Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Нижний Новгород». Фото: Илья СМИРНОВ

Экс-наставник «Томи» Александр Кержаков назначен главным тренером футбольной команды «Нижний Новгород». Встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и нового тренера ФК «НН» состоялась в день подписания контракта в четверг, 17 июня.

Позднее глава региона рассказал своим подписчикам в соцсетях, что рад видеть на посту главного тренера нижегородцев лучшего бомбардира российского футбола и сборной России.

- Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой, амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска, - рассказал Никитин.

Александр Кержаков встретился с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Фото: @gsnikitin

Ближайший сезон Александр Кержаков проведет, тренируя нижегородцев. Важно, что это его первый опыт в РПЛ в качестве тренера, а не игрока команды. В прошлом сезоне Кержаков занимал пост главного тренера «Томи», которая хоть и поднялась с21 на 18 строчку турнирной таблицы, но так и не смогла закрепиться в ФНЛ. Новый сезон команда начнет в ПФЛ.

Кстати, до «Томи» Кержаков работал в структуре петербургского «Зенита», а затем был назначен старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

Ранее Александр Кержаков рассказывал, сколько зарабатывает на посту главного тренера «Томи».

Также ранее сообщалось, что новый наставник ФК «НН» провел отпуск на Баренцевом море.