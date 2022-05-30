Уникальный ретро-трамвай вернулся на улицу Рождественскую

Трамвай привезли на специальном погрузчике. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Уникальный исторический трамвай возвращается на улицу Рождественскую в Нижнем Новгороде. Его уже можно увидеть на площади Маркина – в понедельник состав доставили на специальном погрузчике и установили на рельсы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- После подготовки путей он будет готов отправиться в первый рейс. Планируется, что катать туристов и гостей города он будет по выходным. А в будни будет стоят на площади Маркина, где все желающие смогут с ним сфотографироваться, - рассказал Юрий Шалабаев. Вместе с тем мэр напомнил автомобилистам, что парковаться на трамвайных путях запрещено.

Вагон КМ был выпущен в 1938 году, а в 2013-м прошел капитально-восстановительный ремонт без модернизации. Сиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами. Такой трамвай существует в двух экземплярах: один находится в Нижнем Новгороде, второй - в Москве.

Ретро-вагон будет курсировать по выходным. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Этот трамвай является экспонатом музея МП «Нижегородэлектротранс» и был запущен в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода. Изначально планировалось, что он будет ходить по улице Рождественской только в дни празднования юбилея, однако вагон вызвал огромный интерес со стороны горожан и туристов, и его работу продлили.

Однако 23 августа поздно вечером случилась беда: на крыше раритетного состава загорелась оплетка кабеля, но, к счастью, ни люди, ни сам вагон от огня не пострадали.

КМ – серия советских четырехосных моторных двусторонних высокопольных трамвайных вагонов, выпускавшихся серийно Коломенским паровозостроительным заводом и заводом «Красное Сормово» (Нижний Новгород) в 1926-1939 годах. Первая крупная серия вагонов этого типа была построена заводом в Коломне и поэтому получила обозначение КМ (Коломенский моторный).

Нижний Новгород стал одним из первых городов Российской империи, где было запущено трамвайное движение – его открытие в мае 1896 года было приурочено к XVI-й Всероссийской промышленной и художественной выставке. Первая линия нижегородского трамвая – однопутная Канавинская – была проложена от главного входа Выставки (на территории современного Парка им. 1 Мая) через Кунавино, мимо железнодорожного вокзала и ярмарку к въезду на плашкоутный мост.