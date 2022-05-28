В Арзамасе задержали подозреваемого в убийстве пропавшей многодетной матери Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Арзамасе Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей накануне многодетной матери. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Так, во вторник, жительница Арзамаса сообщила в правоохранительные органы об исчезновении своей матери.Позже сотрудники уголовного розыска установили, что в день исчезновения пропавшая 44-летняя матьнаходилась в компании с незнакомым мужчиной. Ее тело и личные вещи обнаружили при осмотре квартирыданного мужчины, которая находилась на 1 этаже дома 11 микрорайона Арзамаса.

Как установили следователи СК, смерть женщины носит насильственный характер. Они также назначили судебно-медицинская экспертизу.

В то же время 43-летний подозреваемый мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сообщается, что ранее он уже был неоднократно судим. Следственные органы Следственного комитета по Нижегородской области возбудили уголовное дело предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.

В данный момент расследование продолжается, а также решают вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Напомним, что подозреваемый в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина задержан днем 12 января в ходе масштабной поисковой операции.

По имеющейся информации, 39-летнего подозреваемого повязали инспекторы ГИБДД. Ранее в регионе был объявлен план «Перехват» для поимки преступника. Его искали в лесах под Городцом, но задержали на территории Нижнего Новгорода.