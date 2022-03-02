Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 марта 2022 года: У 2 989 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: REUTERS

По данным на 01:00 2 марта 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 364 266 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 2 989 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 302 176 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 4 781 человек.

К сожалению, за последние сутки десять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 11 120 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 2 марта Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (31 376) и на Бору (14 495). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (935) и Спасском районе (856).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 066 человек), Санкт-Петербург (3 421 человек) и Московская область (1 175 человек).

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